Wi-Fi Alliance kritisoi jyrkästi EU:n radiotaajuuspolitiikan työryhmän tuoretta suositusta, joka estäisi wifi-teknologian pääsyn ylemmän 6 GHz:n taajuusalueelle. Työryhmä ehdottaa, että 6,425–7,125 GHz:n kaistasta 540 MHz varataan lisensoiduille mobiiliverkoille ja loput 160 MHz jätetään odottamaan päätöstä ainakin vuoteen 2027 asti.
Järjestön mukaan ratkaisu on vakava isku Euroopan digikehitykselle ja vaarantaa alueen kilpailukyvyn. Wi-Fi Alliancen toimitusjohtaja Kevin Robinson sanoo, että päätös ”lähettää huolestuttavan signaalin Euroopan digitaaliselle ekosysteemille” ja että wifi-infra on välttämätön seuraavan sukupolven sovellusten ja palveluiden rakentamisessa.
Wi-Fi Alliancen mielestä rajoitus luo pullonkaulan Euroopan verkkoihin juuri, kun laadukkaan ja viiveettömän langattoman yhteyden tarve kasvaa. Järjestö korostaa, että Yhdysvallat, Kanada ja Etelä-Korea ovat jo avanneet koko 6 GHz:n kaistan wifi-käyttöön, mikä on vauhdittanut investointeja ja uusia palveluja muun muassa terveydenhuollossa, koulutuksessa ja teollisuudessa.
EU:n suositus ei toistaiseksi tarjoa polkua wifi-teknologian pääsyyn ylemmälle kaistalle eikä turvaa sen tulevaa käyttöä. Wi-Fi Alliancen mukaan epävarmuus on jo hidastanut tuotekehitystä ja synnyttänyt epäröintiä valmistajien keskuudessa, jotka odottavat selkeää taajuuspolitiikkaa.
Järjestö kehottaa eurooppalaisia päättäjiä muuttamaan linjausta ja mahdollistamaan wifi-pääsyn ylemmälle 6 GHz:n kaistalle mahdollisimman pian. Sen mukaan päätöksellä on kiire, jotta Eurooppa ei putoa digitaalisen kehityksen vauhdista, kun muu maailma etenee 6 GHz:n koko kapasiteetin hyödyntämisessä.