Nokia kasvattaa merkittävästi Yhdysvaltain-toimintojaan yli neljän miljardin dollarin lisäinvestoinnilla tutkimukseen ja valmistukseen. Yhtiö aikoo kehittää Yhdysvalloissa erityisesti tekoälyvalmiita mobiili-, kiinteän verkon, IP- ja optisia verkkoteknologioita, joista on tulossa seuraavan sukupolven tietoliikenneinfrastruktuurin perusta.
Panostus toteutetaan yhteistyössä Trumpin hallinnon kanssa, ja se täydentää Nokian aiempaa 2,3 miljardin dollarin investointia, joka liittyy tänä vuonna toteutettuun Infineran yritysostoon. Infinera oli jo aiemmin ilmoittanut 456 miljoonan dollarin tuotantolaajennuksista, jotka saivat tukea Yhdysvaltain CHIPS Act -ohjelmasta.
Valtaosa uudesta investoinnista – noin 3,5 miljardia dollaria – kohdistetaan tutkimus- ja tuotekehitykseen. Nokia vahvistaa Yhdysvalloissa osaamistaan muun muassa tekoälyoptimoiduissa verkoissa, automaatiossa, kvanttiturvallisissa yhteyksissä, puolustusteknologioissa sekä optisten sirujen valmistuksessa, testauksessa ja paketoinnissa. Nokian tutkimusperinne Yhdysvalloissa ulottuu Bell Labsin perintöön transistorista digitaaliviestinnän läpimurtoihin ja nykyisiin AI-innovaatioihin.
Noin puoli miljardia dollaria suunnataan tuotantoinvestointeihin Texasissa, New Jerseyssä ja Pennsylvaniassa. Näillä vahvistetaan kotimaista valmistusta mobiili- ja kiinteän verkon ratkaisuista optisiin laitteisiin ja puolustustuotteisiin.
Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnick kuvasi Nokian päätöstä ”uudeksi voitoksi Amerikalle”, sillä investoinnit tuovat edistyneintä optisten piirien ja tekoälyä tukevien verkkoteknologioiden valmistusta Yhdysvaltoihin. Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard painotti, että panostus parantaa kansallista turvallisuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä samalla kun se vauhdittaa uuden sukupolven verkkoteknologioiden kehitystä.