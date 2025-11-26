Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto USPTO harkitsee merkittävää muutosta patenttimaksujen rakenteeseen. Perinteisten kiinteiden maksujen sijaan virasto voisi siirtyä malliin, jossa maksut sidottaisiin patentin arvioituun “arvoon”. Ajatus on herättänyt laajaa kritiikkiä teknologiayrityksissä – etenkin puolijohdeteollisuudessa, jonka patenttiportfoliot ovat suuria ja monimutkaisia.
Semiconductor Industry Association (SIA) julkaisi asiasta tiukan vastalausekirjeen. SIA:n mukaan niin kutsuttu arvoon perustuva patenttimaksu olisi käytännössä “vero innovaatiolle” ja täysin ristiriidassa Yhdysvaltain pyrkimysten kanssa vahvistaa omaa teknologista kilpailukykyään. Järjestö korostaa, että juuri puolijohdeala on riippuvainen laajoista patenttiverkoista, joiden arvoa on vaikea tai jopa mahdoton määrittää objektiivisesti.
SIA:n huolenaiheet keskittyvät kolmeen pääkohtaan. Ensinnäkin se huomauttaa, että patentin taloudellinen arvo määritellään lähes aina vasta vuosia myöntämisen jälkeen – joskus vasta kaupallistamisen tai lisensointimarkkinoiden kehittyessä. Tällöin arvoon perustuvat maksut johtaisivat arvaamattomiin kustannuksiin ja heikentäisivät yritysten mahdollisuuksia suojata teknologiaansa.
Toiseksi SIA varoittaa vaikutuksista startup-yrityksiin ja kasvuyhtiöihin. Monet varhaisvaiheen yritykset rakentavat liiketoimintansa avainpatenttien varaan, mutta eivät vielä tuota merkittäviä tuloja. Arvoon perustuva maksu voisi pakottaa ne luopumaan patentoinnista tai supistamaan hakumääriään, mikä heikentäisi koko ekosysteemin innovaatioastetta.
Kolmanneksi SIA epäilee koko mallin lainmukaisuutta. Nykyinen lainsäädäntö rajoittaa USPTO:n maksut kattamaan viraston toiminnan kustannukset – ei tuottamaan valtiolle veroluonteisia lisätuloja. Arvoon perustuva malli vesittäisi tämän rajan ja siirtäisi patenttijärjestelmän kohti poliittista tulonkeruuta.
Vaikka USPTO ei ole antanut virallista ehdotusta tai luonnosta, keskustelu käy nyt kuumana ja jakaa mielipiteitä myös poliittisella tasolla. Monet analyytikot tulkitsevat hankkeen osaksi Trump–Lutnick-hallinnon laajempaa talous- ja kauppapoliittista linjaa, jossa patentteja ja immateriaalioikeuksia käytetään myös valtiontalouden työkaluna.
SIA:n viesti on selvä: muutos vaarantaisi sekä Yhdysvaltojen innovaatiovetoisen teollisuuden että maan aseman globaalina teknologiajohtajana. Järjestö vaatii USPTO:ta hylkäämään mallin ja jatkamaan kiinteisiin, ennustettaviin maksuihin perustuvaa järjestelmää, joka on palvellut teollisuutta vuosikymmeniä.
USPTO:n odotetaan kommentoivan jatkosuunnitelmiaan myöhemmin tänä vuonna.
Kuva: USPTO