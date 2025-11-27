Kontron ja congatec takaavat CRA-yhteensopivuuden

Kontron ja congatec ovat tuoneet markkinoille yhteisen ratkaisun, joka lupaa helpottaa valmistajien matkaa kohti EU:n kyberturvallisuusasetuksen (CRA) vaatimustenmukaisuutta. Yhteistyö on siinäkin mielessä yllättävää, että yritykset ovat perinteisesti olleet suorassa kilpailussa erityisesti COM-moduulien markkinassa. Lähentyminen alkoi jo aiemmin valmistusyhteistyönä, mutta nyt kumppanuus ulottuu myös ohjelmistoihin ja tietoturvaan.

Kontronin toimitusjohtaja Hannes Niederhauser (kuvassa) korostaa, että KontronOS toimii jatkossa yhtenäisenä ja turvallisena perustana kaikille yhtiön moduuleille. - Reagoimme nopeasti uusiin teknologisiin vaatimuksiin, joita muun muassa CRA:n kehitys ja tekoälyn kasvu tuovat. KontronOS:n avulla asiakkaat voivat täyttää nämä vaatimukset ilman raskasta omaa kehitystyötä, Niederhauser sanoo.

Kontron tuo congatecin aReady.COM-moduuleihin oman KontronOS-käyttöjärjestelmänsä – kovennetun, turvallisen Linux-alustan, joka on suunniteltu täyttämään nykyaikaisten sulautettujen laitteiden tietoturvavaatimukset ja helpottamaan CRA-yhteensopivuuden saavuttamista. Moduulit toimitetaan jatkossa esiasennetulla ja lisensoidulla KontronOS:llä, mikä vähentää asiakkaiden omaa integraatio- ja validointityötä.

Ratkaisu yhdistää kolme elementtiä: congatecin hypervisorin, KontronOS:n sekä KontronAIShieldin. Kokonaisuus erottaa kriittiset toiminnot IoT-osuuksista ja mahdollistaa turvallisen, hallitun päivitysmallin – ominaisuuksia, joita teollisuuslaitteiden valmistajat tarvitsevat nyt entistä kipeämmin. Yritysten mukaan tämä auttaa asiakkaita paitsi vahvistamaan kyberturvaa myös lyhentämään tuotekehitysaikoja ja pienentämään ylläpitokustannuksia.

KontronOS on saatavilla tilauspohjaisesti osana aReady.COM-portfoliota, ja sitä voi laajentaa esimerkiksi KontronAIShield- ja KontronGrid-moduuleilla. Yhtiöt korostavat, että ratkaisu tukee valmistajien pyrkimyksiä täyttää CRA:n mukana tulevat tuoteturvallisuus- ja päivitysvaatimukset ilman, että niitä tarvitsee rakentaa alusta asti itse.

Yhteistyö perustuu keväällä 2025 käynnistyneeseen valmistusyhteistyöhön, jossa congatecin moduulien valmistusta siirrettiin Kontronille. Nyt kumppanuus syvenee ohjelmistoihin ja tietoturvaan, mikä tekee kahden aiemman kilpailijan liitosta poikkeuksellisen vahvan signaalin markkinoille. Yhdessä Kontron ja congatec tarjoavat yhden alan laajimmista valikoimista: kattavan moduuliportfolion sekä valmiiksi kovennetun, CRA-vaatimuksia tukevan ohjelmistoalustan.