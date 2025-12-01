Apple dominoi yritysten puhelimissa

Marraskuun puhelinmyynti vahvisti jälleen suomalaismarkkinoiden selvän kahtiajaon: kuluttajia vetävät edulliset Android-mallit, mutta yritysasiakkaiden puolella Apple hallitsee käytännössä suvereenisti. Sekä DNA:n että Elisan tuoreet listat osoittavat, että iPhone 17 -sarja nousi yritysten myyntitilastojen kärkeen ylivoimaisella marginaalilla, eikä haastajista ollut todellista uhkaa Applen asemalle.

DNA:n yrityslistalla iPhone 17 Pro Max oli ylivoimainen ykkönen, ja sen perässä seurasivat iPhone 17 Pro sekä 16e ja 16 -sarjan mallit. Vasta listan puolivälin jälkeen nähtiin ensimmäisiä Samsungin tai OnePlussan laitteita. Elisalla iPhonen hallinta oli vielä selkeämpi: yritysmyynnin viisi kärkimallia olivat kaikki Applen uutuuksia, ja iPhone 17 on pitänyt ykköspaikkaa yhtäjaksoisesti jo yli kaksi vuotta. Yritykset ovat myös omaksuneet palvelupäätelaite-mallit, joissa työntekijä voi valita haluamansa laitteen ja maksaa osan itse – tämä on vahvistanut iPhonen kysyntää entisestään.

iPhonen ylivoiman selitykset ovat tuttuja: pitkä ohjelmistotuki, korkea turvallisuustaso, vahva ekosysteemi sekä erinomainen jälleenmyyntiarvo. Myös hallittu laitekierto ja kierrätys ovat yrityksille tärkeitä, ja operaattorien palvelumallit poistavat vanhojen puhelinten käsittelyn riskit ja kustannukset. Applen asemaa tukee lisäksi se, että moni yritys pyrkii vähentämään laitemallien monimuotoisuutta helpottaakseen tukea ja hallintaa.

Kuluttajapuolella tilanne on toinen. DNA:n ja Elisan listojen kärjessä ovat Samsungin edulliset A16- ja A56-mallit sekä OnePlus Nord CE -sarja, jotka vetivät marraskuussa suuria volyymejä Black Friday -kampanjoiden ansiosta. Premium-segmentissä iPhone 17 -sarja ja Samsungin Galaxy S25 -mallit nousivat kuitenkin myös kuluttajilla vahvasti esiin, mutta hinta ohjasi ostajien valintoja aiempaa selkeämmin.

Marraskuun myynti osoittikin, kuinka voimakkaasti kampanjat ohjaavat vuoden lopun laitehankintoja. Operaattorit raportoivat poikkeuksellisen vilkkaasta kaupasta Black Friday -viikkojen aikana, ja monella mallilla jopa suurin osa koko kuukauden myynnistä syntyi muutaman päivän kampanjaikkunassa.

Lanseerauksensa marraskuun puolivälissä saanut OnePlus 15 erottui kuitenkin omaksi tarinakseen. Uutuus nousi sekä DNA:n että Elisan kuluttaja- ja yrityslistoille heti ensimmäisessä kuukaudessaan, ja Elisalla mallista tuli valmistajan menestynein lippulaivalanseeraus koko vuosikymmenellä. OnePlus näyttäisi palanneen vahvasti premium-kilpailuun iPhonen ja Samsungin rinnalle – erityisesti kampanja-aikojen kysyntäpiikeissä.