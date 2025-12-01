DRAM-markkina on kääntynyt syksyn aikana jyrkkään nousu-uraan, ja vaikutukset näkyvät pian myös harrastajien ja PC-rakentajien kukkarossa. TrendForcen tuoreiden lukujen mukaan globaalit DRAM-tulot kasvoivat kolmannella neljänneksellä peräti 30,9 prosenttia edellisestä kvartaalista ja nousivat 41,4 miljardiin dollariin. Taustalla ovat sekä sopimushintojen jyrkkä nousu että kasvaneet bittitoimitukset – ja erityisesti HBM-muistien voimakas kysyntä tekoälymarkkinoilla.
Samalla markkina on kiristynyt siinä määrin, että valmistajien varastot ovat Q4:ään tultaessa lähes tyhjentyneet. TrendForce ennustaa, että perinteisen DRAMin sopimushinnat nousevat loka–joulukuussa 45–50 prosenttia ja kokonaishinnat (DRAM + HBM) jopa 50–55 prosenttia. Tällainen kvartaalikohtainen hintahyppy on harvinaista muistimarkkinassa.
Spot-markkina antaa viitteitä siitä, mitä on luvassa kuluttajille. DDR4- ja DDR5-tuotteiden hinnat ovat kivunneet jo useita viikkoja, kun myyjät pidättelevät tarjontaa. TrendForcen mukaan DRAM-chippien spot-hinta on jopa ylittänyt vastaavien moduulien hinnan, mikä on selvä signaali siitä, että moduulien hinnat nousevat perässä lähiviikkoina. Esimerkiksi DDR4 1Gx8 3200 MT/s -chippien keskihinta nousi viikossa 7,1 prosenttia 11,86 dollariin.
Myös valmistajien tulokset kuvaavat markkinan kuumenemista. SK hynix säilytti kärkisijan 33,2 prosentin markkinaosuudella ja 13,75 miljardin dollarin liikevaihdolla. Samsung nousi 13,5 miljardiin dollariin 30,4 prosentin kasvulla, ja Micron kiri eniten: sen tulot hyppäsivät 53,2 prosenttia 10,65 miljardiin, mikä nosti markkinaosuuden 25,7 prosenttiin.
DRAMin hintaepävarmuus koskettaa erityisesti PC-rakentajia ja pelilaitteistojen päivittäjiä. DDR5-moduulien hinnat ovat olleet pitkään laskusuunnassa, mutta trendi on nyt kääntynyt jyrkästi. Jos muistia aikoo päivittää, loppuvuosi saattaa olla viimeinen hetki ennen uusien hinnankorotusten realisoitumista.
Markkinan kiristyminen selittyy ennen kaikkea sillä, että suuri osa valmistajien kapasiteetista on siirretty tuottoisampaan HBM-tuotantoon, jota AI-kiihdyttimet ja datakeskukset ahmivat ennätystahtiin. Kuluttaja-DRAMin tarjonta jää samalla puristuksiin.
Yhteenveto on yksinkertainen: muistista on tulossa kallista. Jos oma pelikone on päivityslistalla, DDR5-moduulit kannattaa hankkia ennemmin nyt kuin myöhemmin.