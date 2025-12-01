Hyperspektillä tarkkaa satelliittikuvaa

Belgialainen demonstraatiosatelliitti IPERLITE on noussut radalleen, ja sen myötä avaruudessa testataan uuden sukupolven hyperspektrikuvausta. Keskiössä on IMECin kehittämä 12 megapikselin hyperspektrianturi, joka lupaa selvästi tarkempaa ja käyttökelpoisempaa dataa kompakteista satelliiteista kuin aiemmat ratkaisut.

IPERLITE ei ole operatiivinen satelliitti, vaan nimenomaan testialusta. Se kiertää Maata 510 kilometrin korkeudessa ja vierailee maatalousalueilla keräten spektristä dataa todellisissa olosuhteissa. Mission tarkoitus on arvioida IMECin uuden anturiteknologian suorituskykyä ja varmistaa, että tulevat pienet hyperspektrikonstellaatiot voivat tuottaa laadukasta ja analysoitavaa kuva-aineistoa.

Uusi anturi perustuu 154 kapeakaistaiseen ohutkalvosuodattimeen, jotka on talletettu suoraan 4096 × 3076 pikselin CMOS-kennolle. Spektrikaistat kattavat 470–900 nm alueen 5 nm:n resoluutiolla, mikä mahdollistaa materiaalien ja kasvillisuuden hienojakoisen tunnistamisen näkyvän ja lähi-infrapunan alueilla. Jokainen kaista kerätään 12 TDI-linjan kautta, mikä parantaa signaali-kohinasuhdetta ja radiometristä tarkkuutta.

Anturissa on myös kaksi pankromaattista aluetta, jotka keräävät suodattamatonta valoa. Niiden avulla voidaan lyhentää valotusaikoja ja tuottaa terävämpää kuvaa, joka yhdistetään hyperspektridatan kanssa. Näin saadaan selvästi yksityiskohtaisempia ja käyttökelpoisempia kuvia kuin perinteisillä hyperspektrisensoreilla.

Uusi 12 megapikselin piiri on IMECin tehokkain avaruuskäyttöön suunniteltu hyperspektrianturi. Se tarjoaa kaksinkertaisen kuvausleveyden ja TDI-rakenteen aiempiin 2 Mpix malleihin verrattuna. Samalla se esittelee hybridiarkkitehtuurin, joka tasapainottaa spektrisen tarkkuuden ja kuvausnopeuden – ominaisuudet, jotka ovat olennaisia pienille ja ketterille satelliiteille.

IPERLITE on kokonaan belgialainen yhteistyöhanke. Aerospacelab toimittaa satelliittialustan, AMOS vastaa kompakteista hyperspektrioptiikoista, DELTATEC kehittää luku- ja elektroniikkajärjestelmät ja VITO tuottaa datan kalibroinnin ja prosessoinnin. Hanke on saanut tukea ESA:lta ja BELSPO:lta, ja se toimii ponnahduslautana tulevien avaruusmissioiden hyperspektriratkaisuille.

IMEC jatkaa teknologian laajentamista kohti lyhyen aallon infrapuna-alueita (SWIR) sekä vähävarianssisia linjasensoreita, jotka soveltuvat paremmin konstellaatioihin. Tavoitteena on tuottaa entistä kevyempiä, tarkempia ja helpommin skaalautuvia hyperspektrikuvantimia, jotka tuovat spektriaineiston osaksi seuraavan sukupolven maan havainnointia.