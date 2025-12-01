Maailman verkkoliikenteessä koettiin yllättävä käänne: desktop-tietokoneet ohittivat älypuhelimet ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Jemlit.comin kokoamien StatCounter-tilastojen mukaan pöytäkoneiden osuus globaalista web-liikenteestä nousi lokakuussa 49,7 prosenttiin, kun älypuhelimet jäivät 48,98 prosenttiin.
Kehitys on poikkeuksellinen, sillä mobiilin selainliikenteen trendi on ollut yhtäjaksoisesti nouseva jo vuosia ja puhelimet ovat pitkään dominoineet yli 60 prosentin osuudella. Nyt suunta kääntyi – ja nopeasti. Desktop nousi lokakuun huippulukemiin vain viidessä kuukaudessa: vielä kesäkuussa sen osuus oli vain 35,2 prosenttia.
Yksi selitys on työnteon muutos. Yhä suurempi osa selaamisesta tehdään työaikana, jolloin käyttäjät turvautuvat moniajoon ja laajoihin selainympäristöihin soveltuviin pöytäkoneisiin. Samalla merkittävä osa mobiilikäytöstä siirtyy selaimesta sovelluksiin – ja StatCounter mittaa vain selainliikennettä, ei appien sisällä tapahtuvaa käyttöä. Myös tekoälybuumin vauhdittama PC- ja kannettavatoimitusten kasvu näkyy tilastoissa.
Edellisen kerran desktop ohitti mobiilin lokakuussa 2020, mutta silloinkin osuus oli matalampi. Nyt nähty lukema on korkein lähes seitsemään vuoteen – vastaavaa nähtiin viimeksi marraskuussa 2018.
Tilastot paljastavat myös suuria alue-eroja. Yhdysvalloissa desktopin osuus web-liikenteestä nousi lokakuussa jo 58,9 prosenttiin, kun älypuhelimet jäivät 39 prosenttiin. Euroopassa desktop ylsi 51 prosentin osuuteen. Aasiassa trendi on päinvastainen: siellä mobiili dominoi yhä selvästi, 53,98 prosentin osuudella.
Vaikka mobiililaitteiden kokonaiskäyttö tuskin vähenee, selainpohjaisessa liikenteessä suhdeluvut ovat nyt ensimmäistä kertaa vuosiin kääntyneet päälaelleen – ja desktop tekee paluun, jota harva osasi ennustaa.