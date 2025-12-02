Samsungin TriFold tekee puhelimesta oikean tabletin

Samsung on esitellyt Galaxy Z TriFoldin – yhtiön ensimmäisen kolmesti taittuvan älypuhelimen, joka avautuu kolmiosaisesta rungosta täysikokoiseksi 10-tuumaiseksi tabletiksi. Uutuus ei ole ainakaan toistaiseksi tulossa Suomen markkinoille, mutta teknisesti kyseessä on yksi Samsungin kunnianhimoisimmista mobiililaitteista vuosiin.

TriFold on suunniteltu ratkaisemaan taittuvien laitteiden perusongelman: miten yhdistää taskukoko ja oikeasti suuri työtila. Suljettuna laite on vain 3,9 millimetriä paksuimmasta kohdastaan, mutta kahdella taitoksella avautuu 10-tuumainen näyttö, joka vastaa käytännössä kolmea 6,5-tuumaista puhelinta rinnakkain.

Sisäänpäin taittuva rakenne suojaa pääpaneelia, ja laitteessa on jopa varoitustoiminto, joka ilmoittaa näytölle ja haptisella värinällä vääränlaisesta taittoliikkeestä.

Samsung on kehittänyt TriFoldiin tähän mennessä edistyneimmän saranarakenteensa, Armor FlexHingen. Kaksi erikokoista kaksoiskiskosaranaa toimivat synkronissa, mikä tasaa laitteen kolmen paneelin massan ja takaa vakaamman avautumisen. Paneelit istuvat toisiaan vasten ohueen rakoon, mikä pienentää kokonaispaksuutta.

10-tuumainen näyttö on rakennettu kokonaan uudesta materiaalipinosta, jossa vahvistettu pintakerros yhdistyy vaimentavaan kerrokseen kestämään kaksinkertaista taittoa. Näytön iskunkestävyyttä on kasvatettu erityisesti taitoskohtien alueilla.

Saranakotelo on valmistettu titaanista, ja rungossa käytetään kevennettyä Advanced Armor Aluminum -seosta, joka lisää jäykkyyttä ilman lisäpainoa. Takapaneeli on polymeerikomposiittia, jota on vahvistettu keraamisilla lasikuiduilla, jotta laite kestää pitkän aikavälin jatkuvaa taittoliikettä.

Samsung kertoo testanneensa jokaisen TriFold-yksikön CT-kuvauksella ja laserskannauksella, jotta sisäisten osien asennuskorkeus on mikrometrien tarkkuudella oikea.

Suorituskyvystä vastaa räätälöity Snapdragon 8 Elite for Galaxy -järjestelmäpiiri ja 200 megapikselin pääkamera. Akku on jaettu kolmeen kennoon: yhteensä 5600 mAh, mikä on suurin kapasiteetti Samsungin taittuvissa laitteissa. Järjestely takaa tasaisen virranjaon ja lämmönhallinnan koko kolmipaneeliselle rungolle. Pikalataus tukee 45 watin tehoa.

Näytöt ovat Samsungin uusinta Dynamic AMOLED 2X -tekniikkaa 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 2600 nitiin kansinäytöllä ja 1600 nitiin avattuna. Vision Booster säätää kontrastia ja värejä valaistuksen mukaan.

TriFold hyödyntää suuren näytön pinta-alan täysimääräisesti. Käyttäjä voi pitää kolme sovellusta auki pystysuuntaisina ikkunoina ja säilyttää asettelun, vaikka kesken työn tulisi puhelu. Taskbar tuo edelliset sovellukset esiin yhdellä painalluksella.

Laite tukee myös itsenäistä Samsung DeX -tilaa suoraan päänäytöllä, jolloin käyttäjä voi avata jopa neljä työtilaa, jokaisessa viisi sovellusta. Työpöytä voidaan laajentaa ulkoiseen näyttöön Extended Mode -tilassa, jolloin TriFold toimii kuin kevyt kannettava.

Galaxy AI -toiminnot, kuten Photo Assist ja generatiiviset muokkaustyökalut, skaalautuvat suurelle näytölle. Gemini Live hyödyntää multimodaalista tekoälyä ja osaa tulkita kameran tai näytön sisältöä ilman sovellusten vaihtamista.

Galaxy Z TriFold tulee myyntiin ensin Etelä-Koreassa ja myöhemmin valikoiduilla markkinoilla, kuten Kiinassa, Taiwanissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa ja Arabiemiirikunnissa. Euroopan saatavuudesta Samsung ei anna ennusteita, joten Suomen markkinoille laite ei ainakaan alkuvaiheessa saavu.