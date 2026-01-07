Suomalainen Donut Lab nousi CES 2026 -messujen puhutuimpien yhtiöiden joukkoon esittelemällä jotakin, mitä sähköajoneuvoalalla on odotettu yli 20 vuotta. Yhtiö toi markkinoille maailman ensimmäisen täysin kiinteän olomuodon akun, joka ei ole prototyyppi tai pilottituote, vaan jo käytössä tuotantoajoneuvoissa.
Donut Labin solid state -akku ei jäänyt messuosastolle konseptiksi. Se on jo käytössä Verge Motorcyclesin tämän vuoden uusissa moottoripyörissä, joita toimitetaan asiakkaille lähikuukausien aikana Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämä tekee Verge TS Prosta maailman ensimmäisen sarjatuotantoajoneuvon, jossa käytetään sataprosenttisesti kiinteään elektrolyyttiin perustuvaa akkua.
CES-messuilla Donut Labin viesti oli poikkeuksellisen selkeä. Solid state -akut eivät ole enää tiekartoissa tai laboratorioissa, vaan ne ovat täällä nyt. Yhtiö korosti toistuvasti, että akku on suunniteltu alusta lähtien todellisiin ajoneuvokäyttöihin, todellisiin kuormitusprofiileihin ja massatuotantoon. Tämä erottaa sen useimmista kilpailijoista, joiden ratkaisut ovat yhä esisarjavaiheessa.
Samalla Donut Lab vahvisti asemaansa laajempana sähköisen liikenteen alustatoimijana. Akku täydentää yhtiön aiemmin esittelemää vanteeseen integroitua donitsimoottoria ja ohjelmistoalustaa. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jota hyödynnetään jo moottoripyörien lisäksi perävaunuissa, ajoneuvoalustoissa ja puolustussektorin sovelluksissa.
CES 2026 jää Donut Labin osalta historiaan hetkenä, jolloin pitkään luvattu akkuteknologian murros siirtyi vihdoin käytäntöön. Kyse ei ollut lupauksista tulevaisuudesta, vaan valmiista tuotteesta, joka lähtee suoraan tehtaalta liikenteeseen.