CES-messuilla jättimäisen huomion saanut suomalaisen Donut Labin akku on mullistava ennen kaikkea siksi, että se yhdistää ominaisuuksia, joita ei aiemmin ole nähty samassa tuotteessa. Täysin kiinteään elektrolyyttiin perustuva rakenne, korkea energiatiheys, äärimmäinen latausnopeus ja poikkeuksellinen käyttöikä esiintyvät nyt ensimmäistä kertaa tuotantovalmiina kokonaisuutena.
Akun energiatiheys on 400 Wh/kg. Tämä ylittää selvästi nykyiset litiumioniakut ja mahdollistaa joko pidemmän toimintasäteen tai kevyemmät ja kompaktimmat rakenteet. Ajoneuvosuunnittelussa tämä vapauttaa tilaa ja antaa aivan uusia mahdollisuuksia rungon ja alustan muotoiluun.
Toinen keskeinen tekijä on lataus. Donut Labin akku voidaan ladata täyteen noin viidessä minuutissa ilman, että latausta tarvitsee rajoittaa 80 prosenttiin. Täysi lataus ja täysi purku ovat suunniteltuja ja toistuvia käyttötilanteita. Tämä on merkittävä ero nykyisiin akkuihin, joissa nopea lataus ja täysi purku lyhentävät käyttöikää.
Käyttöikä on kolmas tekninen läpimurto. Akku on suunniteltu kestämään jopa 100 000 lataussykliä hyvin pienellä kapasiteetin heikkenemisellä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että akku voi kestää ajoneuvon koko elinkaaren ja usein moninkertaisesti sen yli. Tällainen syklinkesto muuttaa ajattelua niin ajoneuvoissa, työkoneissa kuin energiavarastoissakin.
Turvallisuus perustuu rakenteeseen, ei lisättyihin suojamekanismeihin. Kiinteä elektrolyytti poistaa syttyvät nesteet, estää lämpökarkaamisen ketjureaktiot ja ehkäisee dendriittien muodostumisen. Akku on testattu sekä −30 asteen pakkasessa että yli 100 asteen lämpötiloissa, ja se säilyttää näissä olosuhteissa yli 99 prosenttia kapasiteetistaan ilman syttymis- tai vaurioriskiä.
Merkittävää on myös materiaalivalinta. Donut Labin akku perustuu laajalti saatavilla oleviin ja geopoliittisesti turvallisiin raaka-aineisiin. Yhtiön mukaan materiaalikustannukset ovat jopa litiumioniakkuja alhaisemmat, mikä on harvinaista näin suorituskykyisessä teknologiassa.
Lopulta mullistavin piirre on se, että akku on suunniteltu integroitavaksi rakenteisiin. Se voi toimia osana ajoneuvon alustaa, rungon elementtinä tai esimerkiksi dronen kantavana rakenteena. Yksi akkuarkkitehtuuri soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin mikroelektroniikasta raskaaseen liikenteeseen.