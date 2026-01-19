Vuosi sitten komponenttien toimitusajat oli Sourceabilityn mukaan keskimäärin 8–12 viikkoa. Nyt toimitusaikojen pituus on venynyt 26–40 viikkoon tai jopa pidemmiksi useilla toimittajilla. Useat valmistajat ovat siirtäneet keskeisiä tuoteperheitä pelkän allokaation piiriin eli täysiä tilausmääriä ei saada toimitettua.
DDR5-muistin hinnat ovat nousseet jo 307 prosenttia syyskuun ja marraskuun lopun välillä. Vastaavan suuruusluokan hinnannousuja nähdään laajasti myös yleiskäyttöisissä muisteissa.
Samsung, joka ei ole priorisoinut HBM-muisteja samassa määrin kuin kilpailijat SK Hynix ja Micron, on korottanut hintojaan jälleen jopa 60 prosentilla. Analyytikot varoittavat, että pula voi johtaa pitkään jatkuvaan muistien hintojen ”super-sykliin” lyhytaikaisen piikin sijaan.
Passiivikomponenttien ja liitäntöjen hinnat ja kysyntä ovat nousussa, erityisesti AI-palvelinrakennelmissa. Panasonicin alkuvuodelle 2026 ajoittuvat POSCAP-tuotteiden hinnankorotukset vahvistavat raaka-aineiden, työvoiman ja tuotantolaitteiden aiheuttamaa inflaatiopainetta.
Piirilevyjen) saatavuus alkoi kiristyä Q3:lla, kun datakeskus- ja AI-laitteistohankkeet kiihtyivät.