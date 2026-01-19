Euroopan unioni valmistelee uutta kyberturvallisuussääntelyä, joka käytännössä kieltäisi kiinalaisten laitevalmistajien Huawein ja ZTEn laitteiden käytön EU:n kriittisessä infrastruktuurissa. Asiasta kertoo Mobile World Live, joka viittaa Financial Timesin tietoihin.
Esityksen on määrä tulla julki 20. tammikuuta, ja se olisi osa EU:n laajempaa turvallisuuslinjausta. Uudet säännöt koskisivat televerkkojen lisäksi muun muassa aurinkoenergiajärjestelmiä sekä turvallisuus- ja valvontalaitteita. Tavoitteena on vähentää EU:n riippuvuutta sekä suurista yhdysvaltalaisista teknologiatoimijoista että niin sanotuista korkean riskin kiinalaisista toimittajista.
Useat EU-maat ovat jo aiemmin rajoittaneet tai kieltäneet kiinalaisvalmistajien laitteet kriittisissä verkoissa, mutta linja ei ole ollut yhtenäinen. Osa jäsenmaista käyttää edelleen Huawein ja ZTE:n teknologiaa. Vuonna 2025 Espanja myönsi Huaweille 12 miljoonan euron sopimuksen, vaikka Euroopan komissio varoitti maata ratkaisusta.
Komissio on jo pitkään kehottanut operaattoreita rajoittamaan korkean riskin toimittajien käyttöä ja pysäyttämään uusien laitteiden asennukset. Nyt valmisteilla oleva esitys tekisi näistä suosituksista jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä. Luonnoksen mukaan hajanaiset kansalliset ratkaisut eivät ole riittäneet takaamaan koko EU:n laajuista turvallisuutta ja luottamusta.
Kun esitys on julkaistu, sitä ryhdytään käsittelemään Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden kesken. Koska kyberturvallisuus on perinteisesti ollut kansallisessa päätäntävallassa, odotettavissa on myös vastustusta. Eurooppalaisista verkkolaitevalmistajista esimerkiksi Nokia on jo aiemmin vaatinut EU:lta tiukempaa linjaa korkean riskin toimittajien suhteen.