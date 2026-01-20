Suomalainen valaistuksenohjauksen ja älykkäiden rakennusratkaisujen toimittaja Helvar on solminut historiansa suurimman sopimuksen Turkin valtionhallinnon mittavaan rakennushankkeeseen. Kyseessä on yli sadan vuoden aikana merkittävin yksittäinen kauppa yhtiölle, joka vahvistaa Helvarin asemaa kansainvälisten, korkean turvallisuustason julkisten kohteiden teknologiapartnerina.
Sopimus on tehty turkkilaisen rakennusjätti Rönesansin kanssa. Toteutuksessa hyödynnetään Helvarin turkkilaisen kumppanin Elekon Energy Systemsin, paikallista osaamista. Hanke kattaa noin kahden miljoonan neliömetrin laajuisen julkisen sektorin kokonaisuuden.
Helvarilla on Turkissa jo vahva referenssipohja. Yhtiö on aiemmin toimittanut valaistuksenohjausratkaisuja muun muassa Istanbulin lentoasemalle, Turkin suurimpaan sairaalaan Başakşehir Çam & Sakura Şehir Hastanesiin sekä Galataportiin, joka on maailman ensimmäinen maanalainen risteilyterminaali. Nyt solmittu sopimus vie yhtiön mukana vielä suurempaan ja vaativampaan kokonaisuuteen.
Helvarin toimitusjohtajan Kim Långströmin mukaan sopimus on selkeä osoitus pitkäjänteisestä työstä ja kumppanuuksien merkityksestä. Hänen mukaansa yhtiön strategia perustuu yhteistyöhön vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa, jotta laajoihin infrastruktuurihankkeisiin voidaan toimittaa skaalautuvia ja aikaa kestäviä älykkään valaistuksen ratkaisuja.
Turkin valtionhallinnon suurhankkeessa hyödynnetään Helvarin älykkäitä valaistuksenohjausjärjestelmiä energiatehokkuuden, automaation ja pitkän elinkaaren varmistamiseksi. Rakennusjärjestelmien integraatio tässä mittakaavassa edustaa askelta kohti entistä älykkäämpää ja kestävämpää julkista rakentamista.
Elekon Energy Systemsin toimitusjohtaja Safak Kocin mukaan ennätyksellinen sopimus kuvastaa Helvarin teknologian luotettavuutta ja kykyä vastata erittäin vaativiin julkisen sektorin vaatimuksiin. Rakentamisen edetessä hankkeen odotetaan toimivan esimerkkinä älykkään ja kestävän rakentamisen ratkaisuista koko alueella.