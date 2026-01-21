Amerikkalainen Triad Semiconductor on tuonut tuotantoon TS5510-piirin, joka rikkoo perinteisen audio-etupään jaottelun mikrofonille ja linjatasolle. Uusi kaksikanavainen AFE on suunniteltu käsittelemään molemmat signaalit yhdellä sisääntulolla ilman ulkoisia padeja tai erillisiä tulopolkuja.
Audiojärjestelmien etupää on pitkään perustunut ratkaisuihin, joilla vahvistetaan pieniä differentiaalisignaaleja usein hyvin kohinaisissa ympäristöissä. Ne eivät kykene kattamaan sekä erittäin pieniä mikrofonisignaaleja että suuria linjatasoja samalla sisääntulolla. Tämä on pakottanut lisäämään vastusverkkoja, releitä ja erillisiä piirejä. Lopputuloksena on suurempi piirilevy, enemmän kohinaa ja monimutkaisempi suunnittelu.
TS5510 ratkaisee ongelman Current Conveyor -arkkitehtuurilla. Piiri skaalaa tulosignaalin digitaalisesti laajalla alueella ja sovittaa sen suoraan audio-ADC:lle. Samalla common-mode-häiriöt vaimennetaan tehokkaasti jo etupäässä.
Teknisesti TS5510:n keskeinen lupaus on 156 desibelin TICR-peitto (Total Input Capture Range). Piiri sietää jopa +28 dBU tulot ilman leikkausta ja kykenee käsittelemään signaaleja aina −128 dBU tasolle asti. Common Mode Rejection Ratio ylittää 90 desibeliä. Tämä on merkittävä etu pitkissä kaapeloinneissa ja kenttäkäytössä, joissa häiriöt ovat tyypillinen ongelma.
Suunnittelijan näkökulmasta hyödyt ovat selkeitä. Yksi universaali sisääntulo yksinkertaistaa etupaneelia. Ulkoisten komponenttien määrä pienenee. Piirilevyn pinta-ala pienenee. ADC:n yliohjauksen riski poistuu. Samalla järjestelmän luotettavuus paranee.
TS5510:n näytteiden toimitukset jakeluun alkavat maaliskuussa 2026. Saataville tulee myös arviointikortti sekä datalehti ja arkkitehtuuria avaava tekninen dokumentti. Piiri on suunnattu erityisesti ammatti- ja prosumer-audioon, mutta soveltuu myös mittaus- ja teollisiin audiopohjaisiin järjestelmiin.