Amerikkalainen Triad Semiconductor on tuonut tuotantoon TS5510-piirin, joka rikkoo perinteisen audio-etupään jaottelun mikrofonille ja linjatasolle. Uusi kaksikanavainen AFE on suunniteltu käsittelemään molemmat signaalit yhdellä sisääntulolla ilman ulkoisia padeja tai erillisiä tulopolkuja.

Englantilainen Anglia Components laajentaa STMicroelectronicsin virallista jakelutoimintaansa Pohjoismaihin ja Baltiaan. Uusi sopimus kattaa myös Suomen ja tuo alueelle vahvemman paikallisen design-in-tuen, kenttäsovellusinsinöörit sekä laajemman teknisen ja kaupallisen palvelumallin. Haastattelussa Anglian markkinointijohtaja John Bowman avaa, miksi Suomi on keskeinen markkina-alue ja miten Anglia aikoo erottua globaaleista broadline-jakelijoista.

Perinteisillä avaruuslennoilla on aiemmin suoritettu laskentaa yli 20 vuotta vanhalla prosessoritekniikalla, jonka avulla on selvitty sekä Maan kiertoradan että syvän avaruuden laskentatehtävistä. Viime aikoina Maata kiertävät matalan kiertoradan lennot ovat yleistyneet nopeasti, ja niihin riittää säteilynsiedoltaan ja kustannuksiltaan kevyempikin prosessoriratkaisu. Microchip on kehittänyt piirikolmikon, joka täyttää kaikki modernien avaruuslentojen vaatimukset.

Tuulilasin huurtuminen ja jäätyminen on sähköautoille selvä ongelma. Perinteinen lämmitykseen perustuva sulatus kuluttaa paljon energiaa ja toimii hitaasti kovassa pakkasessa. Nyt markkinoille on tulossa tekniikka, joka irrottaa jään tuulilasista jopa minuutissa ja murto-osalla energiankulutuksesta.

Teollisen reunalaskennan tekoäly siirtyy uuteen vaiheeseen. Saksalainen congatec on julkistanut uuden COM Express Compact -moduulin, joka pystyy ajamaan tekoälysovelluksia paikallisesti ilman pilvipalveluja tai erillisiä kiihdytinkortteja.

Raspberry Pi on ottanut merkittävän askeleen kohti paikallista, laitepohjaista tekoälyä. Yhtiö on julkistanut Raspberry Pi AI HAT+ 2 -lisäkortin, joka tuo generatiivisen tekoälyn tuen suoraan Raspberry Pi 5 -kortille ilman pilvipalveluita.

Suomalainen valaistuksenohjauksen ja älykkäiden rakennusratkaisujen toimittaja Helvar on solminut historiansa suurimman sopimuksen Turkin valtionhallinnon mittavaan rakennushankkeeseen. Kyseessä on yli sadan vuoden aikana merkittävin yksittäinen kauppa yhtiölle, joka vahvistaa Helvarin asemaa kansainvälisten, korkean turvallisuustason julkisten kohteiden teknologiapartnerina.

Geotabin laaja telematiikka-analyysi osoittaa, että sähköautojen pikalataus kuluttaa akustoa selvästi nopeammin kuin hidas lataus. Aineisto perustuu yli 22 000 ajoneuvoon ja 21 eri automalliin. Tulokset koskevat todellista käyttöä, eivät laboratoriotestejä.

RECOM Power GmbH avaa uuden tuotekehityskeskuksen ja SMT-prototypointilinjan Xiameniin. Yhtiön mukaan ratkaisu ei ole pelkkä kapasiteettilaajennus, vaan strateginen muutos, jossa tuotekehitys tuodaan fyysisesti lähelle valmistusta.

Suomalaiset tietotyöntekijät hyödyntävät tekoälyä työssään selvästi enemmän kuin ruotsalaiset. Ero näkyy sekä käytön yleisyydessä että säännöllisyydessä. Tämä käy ilmi HP:n teettämästä Suomea ja Ruotsia vertailevasta tutkimuksesta.

Euroopan unioni valmistelee uutta kyberturvallisuussääntelyä, joka käytännössä kieltäisi kiinalaisten laitevalmistajien Huawein ja ZTEn laitteiden käytön EU:n kriittisessä infrastruktuurissa. Asiasta kertoo Mobile World Live, joka viittaa Financial Timesin tietoihin.

Vuosi sitten komponenttien toimitusajat oli Sourceabilityn mukaan keskimäärin 8–12 viikkoa. Nyt toimitusaikojen pituus on venynyt 26–40 viikkoon tai jopa pidemmiksi useilla toimittajilla. Useat valmistajat ovat siirtäneet keskeisiä tuoteperheitä pelkän allokaation piiriin eli täysiä tilausmääriä ei saada toimitettua.

Suomalainen Donut Lab esitteli CES 2026 -messuilla kiinteän elektrolyytin akkutekniikkaansa tavalla, joka antaa harvinaisen konkreettisen kuvan teknologian kypsyydestä. YouTube-kanava MissGoElectric haastatteli yhtiön toista perustajaa Tuomo Lehtimäkeä, joka on myös Donut Labin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäen veli.

Rohde & Schwarz on esitellyt uuden NGT3600 -tasavirtalähdesarjan. Sarjan ydin on kaksikanavainen R&S NGT3622, joka on suunniteltu monipuolisiin testaus- ja mittaussovelluksiin tuotekehityksessä, laadunvarmistuksessa ja tuotannossa.

Amazon Web Services (AWS) on ottanut merkittävän askeleen Euroopan digitaalisen suvereniteetin vahvistamisessa. Yhtiö on tuonut yleisesti saataville AWS European Sovereign Cloud -ratkaisun, jonka keskeinen lupaus on yksiselitteinen: eurooppalaisten asiakkaiden data, metadata ja pilvipalveluiden hallinta pysyvät kokonaan EU:n sisällä.

Puolijohdeteollisuus ylittää ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin liikevaihdon rajan vuonna 2026. Taustalla on ennen kaikkea tekoälyn räjähdysmäinen kasvu, joka ohjaa investointeja muisti- ja logiikkapiireihin sekä datakeskuksiin, arvioi Omdia tuoreessa markkinaennusteessaan.

Tekoälymarkkinan nopea kasvu ohjautuu lähivuosina ennen kaikkea datakeskuksiin. Tuoreen ennusteen mukaan suurin osa tekoälyyn käytettävistä investoinneista kohdistuu palvelimiin, kiihdyttimiin, verkkoihin ja konesali-infrastruktuuriin, ei niinkään uusiin sovelluksiin.

Ohjelmistopohjaiset ajoneuvot avaavat valtavan määrän uusia mahdollisuuksia. Sovelluksia ja toimintoja syntyy jatkuvasti lisää, ja niiden avulla ajokokemuksesta pyritään tekemään entistä turvallisempi, miellyttävämpi ja paremmin verkottunut. Jos ADAS ja V2X ovat muotitermejä, tarkka ajoitus on perusta.

Kiinalaisen Oppon Find X9 on tullut myyntiin Suomessa 999 euron hintaluokkaan. Tässä mallissa huomio kannattaa ohjata yhteen asiaan. Akunkesto on poikkeuksellinen. Se muuttaa arjen käytön rytmin, koska puhelinta ei tarvitse ladata rutiininomaisesti joka yö.

Verkkolaitevalmistaja Ericsson aikoo vähentää henkilöstöään Ruotsissa noin 1 600 henkilöllä, mikä vastaa noin 12 prosenttia työntekijöistä. Yhtiön ttiedotteen mukaan irtisanomisvaroitukset ovat osa toimia, joilla pyritään varmistamaan yhtiön kilpailukyky.