QMill kertoo ottaneensa merkittävän askeleen kohti käytännöllistä kvanttietua. Yhtiön uusien simulointitulosten mukaan kvanttietu voidaan osoittaa jo 48 kubitin kvanttitietokoneella, kun porttitarkkuus on 99,94 prosenttia. Kyse on selvästä muutoksesta aiempiin arvioihin, joissa kvanttietu edellytti noin 200 kubittia ja lähes täydellistä, 99,99 prosentin tarkkuutta.
QMillin mukaan sen uusin kvanttialgoritmi kykenee ratkaisemaan tietyn ongelman nopeammin kuin El Capitan, jota pidetään tällä hetkellä maailman tehokkaimpana supertietokoneena. Merkittävää on myös se, että kvanttilaskennan tulos voidaan yhtiön mukaan varmentaa tavallisella kannettavalla tietokoneella, vaikka varsinainen laskenta tapahtuisi pilvipohjaisessa kvanttikoneessa.
Tulokset perustuvat yhtiön algoritmitiimin tekemiin matemaattisiin analyyseihin ja laajoihin simulointeihin. Kokeellinen varmennus ja vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu puuttuvat vielä. QMill arvioi kuitenkin olevansa hyvin lähellä kvanttiedun käytännön osoittamista nykyisillä tai lähivuosien kvanttilaitteilla.
QMillin tutkimusjohtaja Mikko Möttönen korostaa tulosten merkitystä kvanttilaskennan todentamisen kannalta. Hänen mukaansa tavoitteena on mahdollistaa pilvipohjaisten kvanttitietokoneiden varmentaminen nykyisillä parhailla laitteilla ja jatkossa yhä laajemmalla laitekannalla. Kevyt klassinen varmennus madaltaa kynnystä kvanttilaskennan hyödyntämiselle käytännön sovelluksissa.
Teknologiajohtaja Ville Kotovirta muistuttaa, että kvanttiedun saavuttaminen ei yksin riitä. Algoritmien on tuotettava myös todellista liiketoiminnallista hyötyä. Seuraava askel on viedä nyt esitelty algoritmi tuotteeksi, joka vastaa kvanttilaskennan markkinoiden konkreettisiin tarpeisiin.
Toimitusjohtaja Hannu Kauppinen näkee tulokset tärkeänä signaalina koko kvanttiyhteisölle. Hänen mukaansa kvanttietu on nyt selvästi lähempänä kuin aiemmin on uskottu. Tämä edellyttää kuitenkin, että ala valmistautuu hyödyntämään NISQ-aikakauden mahdollisuudet ajoissa.
QMill kehittää kvanttialgoritmeja teollisiin käyttökohteisiin nykyisille ja lähivuosien kvanttitietokoneille. Yhtiön strategiana on yhdistää vahva teoreettinen tutkimus simulointeihin ja todellisiin kvanttikokeisiin sekä verrata tuloksia alan parhaisiin klassisiin menetelmiin. Lupaavimmat algoritmit viedään yhtiön pilvipohjaisiin tuotteisiin.