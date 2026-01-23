Brittiläinen Phlux Technology on voittanut arvostetun SPIE Prism Award -palkinnon sensoreiden kategoriassa. Tunnustus myönnettiin yhtiön Aura-tuoteperheen 1550 nanometrin kohinattomille InGaAs-APD-infrapuna-antureille Photonics West 2026 -tapahtuman yhteydessä.
Auran keskeinen lupaus on poikkeuksellinen herkkyys. Anturit ovat jopa 12 kertaa herkempiä kuin perinteiset InGaAs-APD:t. Tällainen parannus on ollut infrapuna-alalla tavoittamatta yli 20 vuoden ajan.
Läpimurto perustuu valmistusprosessiin, jossa puolijohteeseen lisätään antimoniseos. Ratkaisu pienentää merkittävästi vyöryvahvistuksessa syntyvää kohinaa. Samalla paranevat dynamiikka, palautuminen voimakkaista signaaleista ja lämpötilavakaus.
Järjestelmätasolla hyöty on selvä. Samalla laserteholla mittaus- tai havaintoetäisyys kasvaa jopa 50 prosenttia. Vaihtoehtoisesti tarvittavaa lasertehoa voidaan pienentää tuntuvasti, mikä laskee kustannuksia jopa 40 prosenttia sekä vähentää järjestelmän kokoa ja massaa noin 30 prosenttia.
Anturit toimivat 1550 nanometrin silmäturvallisella aallonpituudella. Tämä antaa etulyöntiaseman verrattuna yleisiin 905 nanometrin ratkaisuihin, sillä suurempaa lasertehoa voidaan käyttää ilman turvallisuusriskejä. Sovelluksia ovat muun muassa laseretäisyysmittarit, OTDR-kuitumittaukset, pitkän kantaman LiDAR sekä vapaan tilan optiset tietoliikenneyhteydet.
Aura-anturit ovat saatavilla 30, 80 ja 200 mikrometrin aktiivikokoina. Teknologia on kehitetty Sheffieldin yliopistossa kahdeksan vuoden tutkimustyön tuloksena, ja Phlux Technology on yliopistosta irtautunut spin-off-yritys.
Yhtiön toimitusjohtajan Ben Whiten mukaan palkinto on merkittävä tunnustus sekä tekniselle innovaatiolle että sen kaupallistamiselle. Hänen mukaansa läpimurto vaikuttaa useisiin teollisuudenaloihin tulevina vuosina.