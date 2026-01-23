Tekoälyn nopea yleistyminen on ajanut DRAM-markkinan tilanteeseen, jossa muistista on tullut niukka ja kallis strateginen resurssi. Hintojen yli 30 prosentin nousu ei ole hetkellinen piikki. Kyse on rakenteellisesta muutoksesta, joka voi jatkua ainakin vuoteen 2027, ennustaa Yole Group.
Hyperscale-datakeskukset imevät yhä suuremman osan maailman DRAM-tuotannosta. AI-mallit vaativat valtavia muistimääriä, ja kapasiteettia ohjautuu nyt ensisijaisesti palvelinmarkkinaan. Tämä näkyy suoraan muissa segmenteissä.
Yole Groupin mukaan datakeskukset vastaavat vuonna 2026 jo suurimmasta osasta DRAM-kysynnän kasvua. Bit-kasvu on noin 28 prosenttia, ja vaikutus koko markkinaan on ylivoimainen. PC- ja mobiililaitteissa kasvu tulee sisällöstä, ei myyntimääristä. Muistia on enemmän per laite, mutta laitemäärät eivät kasva.
Autoala näyttää tilastoissa nopeinta prosentuaalista kasvua. Absoluuttinen vaikutus on silti pieni. Autoteollisuus ei ratkaise muistimarkkinaa, vaikka käyttää yhä enemmän DRAMia.
Hintapaine näkyy jo käytännössä. Serveriluokan DDR5-muistin spot-hinnat ovat nousseet paikoin jopa 100 prosenttia. PC-valmistajat, kuten HP ja Dell, ovat varoittaneet mallien poistumisesta valikoimista. Syynä on joko liian kallis muisti tai heikentynyt saatavuus.
Tilannetta pahentaa psykologinen vaikutus. Kun yritykset pelkäävät tulevaa pulaa, ne ostavat varmuuden vuoksi enemmän kuin tarvitsevat. Tämä kiihdyttää hintakierrettä entisestään.
Johtopäätös on selvä. DRAM ei ole enää bulkkikomponentti. Tekoäly muuttaa muistimarkkinaa pysyvästi, ja lasku jakautuu nyt koko elektroniikkateollisuudelle. AI vie kapasiteetin. Muut sektorit maksavat hinnan.