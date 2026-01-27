Check Pointin tietoturvatutkijat varoittavat uudesta phishing-kampanjasta, jossa huijaus leviää Microsoft Teamsin kautta. Hyökkäys on poikkeuksellinen, koska se ei perustu väärennettyihin sähköposteihin tai haitallisiin linkkeihin, vaan täysin aitoon Teams-kutsuun.
Hyökkääjä luo ensin uuden tiimin Microsoft Teams -palvelussa. Tiimi nimetään näyttämään kiireelliseltä lasku- tai tilausilmoitukselta. Nimi voi viitata esimerkiksi automaattiseen maksutapahtumaan tai epäilyttävään veloitukseen.
Tämän jälkeen uhri kutsutaan tiimiin Teamsin vieraskutsu-toiminnolla. Vastaanottaja saa sähköpostin aidosta Microsoftin osoitteesta. Kutsussa näkyy suurikokoisena tiimin nimi, joka muistuttaa Microsoftin omaa ilmoitusta. Viesti näyttää ensi silmäyksellä täysin luotettavalta.
Huijaus ei sisällä linkkejä. Sen sijaan vastaanottajaa kehotetaan soittamaan viestissä näkyvään tukinumeroon. Varsinainen petos tapahtuu puhelimessa, jossa uhri ohjataan luovuttamaan tietoja tai maksamaan tekaistu lasku.
Kampanjan mittakaava on merkittävä. Viestejä on lähetetty lähes 13 000 kappaletta ja uhreja on yli 6 000. Päivittäinen määrä on ollut noin tuhat kutsua. Eniten tapauksia on havaittu Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa, joten ilmiö koskee suoraan suomalaisia organisaatioita.
Hyökkäyksessä käytetään myös teknisiä kiertokeinoja. Tiimien nimissä hyödynnetään erikoismerkkejä ja Unicode-kirjaimia, jotka näyttävät tavallisilta mutta auttavat ohittamaan automaattisia suodattimia.
Tietoturvayhtiö Check Point muistuttaa, että yhteistyöalustoista on tullut uusi hyökkäyskanava. Perinteinen ohje olla klikkaamatta linkkejä ei enää riitä, jos huijaus saapuu luotettavan palvelun sisäisenä kutsuna.
Asiantuntijoiden mukaan käyttäjien tulisi suhtautua epäillen kaikkiin odottamattomiin Teams-kutsuihin, erityisesti jos tiimin nimi viittaa laskutukseen, maksuihin tai vaatii kiireellistä toimintaa. Organisaatioiden kannattaa myös rajoittaa vieraskutsuja ja seurata Teams-ympäristön poikkeavaa käyttöä.