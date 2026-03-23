Raspberry Pi taipuu nyt teollisuusluokan logiikkaohjaimeksi

Italialainen Sfera Labs tuo markkinoille kaksi uutta teollisuuslaitetta, jotka rakentuvat Raspberry Pi -alustan ympärille mutta on suunniteltu suoraan kenttäkohteisiin. Uudet Strato Pi Plus -edge-palvelin ja Iono Pi v3 -logiikkaohjain pyrkivät ratkaisemaan yhden keskeisen ongelman: miten yhdistää Linux-pohjainen joustavuus ja teollisuusautomaatiossa vaadittu luotettavuus.

Ratkaisun ydin on hybridirakenne. Perinteisen Raspberry Pi -kortin rinnalle on tuotu erillinen mikrokontrolleri, joka vastaa kriittisistä reaaliaikatoiminnoista ja järjestelmän valvonnasta. Tämä tarkoittaa, että vaikka Linux-puoli kaatuisi, laite pystyy edelleen valvomaan toimintaansa ja palautumaan ilman ulkoista ohjausta.

Strato Pi Plus on suunnattu edge-palvelimeksi kenttätason sovelluksiin. Se tarjoaa useita optoeristettyjä RS-485-liitäntöjä sekä CAN- ja CAN FD -tuen, mikä mahdollistaa suoran yhteyden kenttälaitteisiin pitkien kaapelivetojen yli. Laite soveltuu esimerkiksi prosessinohjaukseen, energiamittaukseen ja rakennusautomaatioon.

Iono Pi v3 puolestaan on kompaktimpi ratkaisu, joka tuo Raspberry Pi -pohjaisen ohjauksen lähemmäs perinteistä PLC-maailmaa. Siinä on integroidut relelähdöt, analogiatulot sekä laaja GPIO-tuki, joten sitä voidaan käyttää suoraan ohjaamaan laitteita ilman erillisiä lisäkortteja.

Molemmat laitteet on pakattu DIN-kiskoon asennettavaan koteloon, ja ne tukevat laajaa syöttöjännitealuetta sekä sisältävät teollisuuskäyttöön vaadittavat suojaukset, kuten ylijännite- ja ESD-suojauksen. Lisäksi mukana on erillinen turvapiiri kryptografisia avaimia ja autentikointia varten.

Raspberry Pi ei ole enää pelkkä kehitysalusta tai prototyyppityökalu, vaan siitä on tulossa varteenotettava vaihtoehto kevyemmissä teollisuusautomaatio- ja edge-sovelluksissa. Kun avoimen Linux-ympäristön päälle lisätään deterministinen ohjaus ja teollisuusliitännät, syntyy ratkaisu, joka haastaa perinteiset PLC-ratkaisut erityisesti kustannus- ja joustavuuspuolella.