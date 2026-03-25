Arm haluaa vallata AI-palvelimien CPU-paikat

Englantilainen kännyköiden prosessori-IP:llä suuruuteen noussut Arm tekee historiansa suurimman strategisen liikkeen, kun yhtiö on julkaissut ensimmäisen oman palvelinprosessorinsa. AGI-niminen piiri on suunnattu suoraan AI-datakeskuksiin, joissa CPU:n rooli on muuttumassa nopeasti.

Arm on yli kolmen vuosikymmenen ajan elänyt mallilla, jossa se lisensoi prosessoriytimiä muiden suunniteltavaksi. Nyt yhtiö ottaa askeleen, joka vie sen suoraan samoille apajille omien asiakkaidensa kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä kilpailua sekä perinteisiä x86-toimijoita kuten Intel ja AMD vastaan, että pilvijättien omia Arm-pohjaisia kehityksiä vastaan.

Uusi AGI-prosessori on suunniteltu nimenomaan AI-agenttien aikakauteen. Kun tekoäly siirtyy mallien kouluttamisesta jatkuvasti toimiviin agentteihin, CPU:n tehtäväksi jää yhä enemmän työn orkestrointi, datan siirto ja kiihdyttimien ohjaus. Tämä kasvattaa CPU-kapasiteetin tarvetta merkittävästi, vaikka varsinainen laskenta tehdään GPU:illa ja erillisillä AI-kiihdyttimillä.

Arm pyrkii hyödyntämään tätä muutosta tarjoamalla prosessorin, joka on optimoitu nimenomaan tähän rooliin. AGI sisältää jopa 136 Neoverse V3 -ydintä, toimii noin 300 watin teholuokassa ja on rakennettu kahdesta 3 nanometrin valmistusprosessilla toteutetusta sirupalasta. Jokainen ydin ajaa yhtä säiettä, mikä mahdollistaa ennustettavan suorituskyvyn ilman perinteistä säikeiden kilpailua resursseista. Muistialusta on raskaan luokan: 12-kanavainen DDR jopa 8800 MT/s nopeudella, lisäksi tuki PCIe 6.0:lle ja CXL 3.0:lle.

Keskeinen lupaus ei ole yksittäisen ytimen suorituskyky vaan tiheys ja energiatehokkuus. Arm puhuu jopa yli kaksinkertaisesta suorituskyvystä palvelinräkkiä kohden verrattuna x86-ratkaisuihin. Tämä on suora viesti markkinalle, jossa datakeskusten kapasiteetti ja sähkönkulutus ovat muodostumassa keskeisiksi pullonkauloiksi.

Ensimmäinen asiakas on Meta, joka on ollut mukana piirin kehityksessä ja aikoo käyttää sitä omien AI-agenttipohjaisten palveluidensa alustana yhdessä MTIA-kiihdyttimien kanssa. Mukana on myös laaja joukko muita toimijoita, kuten OpenAI, SAP ja Cloudflare, jotka näkevät AGI:n roolin erityisesti AI-infran ohjauskerroksessa.

Samalla Arm asettaa itsensä uuteen asemaan ekosysteemissä. Se ei enää pelkästään tarjoa rakennuspalikoita, vaan määrittelee, millainen AI-palvelimen CPU voi olla. Tämä voi nopeuttaa Arm-arkkitehtuurin yleistymistä datakeskuksissa, mutta lisää myös jännitettä suhteessa asiakkaisiin, jotka ovat tähän asti rakentaneet omat prosessorinsa Arm-ytimien varaan.