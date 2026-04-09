Power Integrations on venyttänyt perinteisen flyback-topologian tehoalueelle, jossa on tähän asti tarvittu monimutkaisempia resonantti- ja LLC-ratkaisuja. Yhtiön uudet TOPSwitchGaN-piirit nostavat eristävän flyback-muuntimen tehon jopa 440 wattiin, mikä voi yksinkertaistaa monien teholähteiden suunnittelua ja laskea kustannuksia.
Flyback eli estomuunnin on eristävä hakkuriteholähde, jossa energia varastoidaan ensin muuntajan magneettikenttään ja puretaan vasta kytkimen katkaisuvaiheessa kuormalle. Rakenteen yksinkertaisuus on tehnyt siitä suositun pienitehoisissa sovelluksissa, mutta korkeammilla tehoilla suunnittelijat ovat perinteisesti siirtyneet monimutkaisempiin topologioihin.
Power Integrationsin ratkaisu perustuu yhtiön PowiGaN-teknologiaan, jossa galliumnitridikytkimet pienentävät johtohäviöitä ja mahdollistavat nopeamman kytkennän. Uusissa piireissä käytetään 800 voltin GaN-kytkimiä, ja ne voivat toimia jopa 150 kilohertsin taajuudella, mikä pienentää muuntajan kokoa.
Yhtiön mukaan hyötysuhde nousee 92 prosenttiin koko kuorma-alueella 10–100 prosenttia, ja valmiustilan kulutus jää alle 50 milliwattiin, mikä täyttää eurooppalaiset energiatehokkuusvaatimukset ilman synkronista tasasuuntausta.
TOPSwitchGaN-piirejä on saatavilla kahdessa koteloversiossa. Pintaliitettävä eSOP-12 mahdollistaa jopa 135 watin tehon ilman jäähdytysripaa esimerkiksi kodinkoneissa. Suurempi eSIP-7-kotelo tarjoaa paremman lämmönhallinnan, ja yksinkertaisella jäähdytysrivalla teho voidaan nostaa jopa 440 wattiin esimerkiksi sähkötyökaluissa, sähköpyörien latureissa ja autotallin ovimoottoreissa.
Yhteensopivuus aiempien TinySwitch-5-piirien kanssa helpottaa suunnittelijoiden siirtymistä uuteen teholuokkaan ilman merkittäviä muutoksia suunnittelumenetelmiin.