Saksalainen congatecin uusi conga-TC300 tuo erillisen tekoälykiihdyttimen matalan tehon COM Express -moduuleihin. Keskeistä on, että aiemmin Atom- ja Celeron-tason sovelluksiin voidaan nyt lisätä paikallista AI-laskentaa ilman siirtymää raskaampaan alustaan.
Conga-TC300 siirtää tekoälykiihdytyksen luokkaan, jossa sitä ei aiemmin juuri nähty. Uusi COM Express Compact -moduuli perustuu Intelin Core Series 3 -prosessoreihin ja tuo niiden mukana erillisen NPU:n matalan tehon x86-järjestelmiin.
Tämä avaa käytännössä päivityspolun monille nykyisille sulautetuille sovelluksille, joissa on tähän asti käytetty Atom- tai Celeron-luokan ratkaisuja. Näissä järjestelmissä tekoälytoiminnot on usein jätetty pilveen tai toteutettu raskaammalla lisäraudalla. Nyt osa inferenssistä voidaan siirtää paikallisesti suoritettavaksi ilman merkittävää muutosta tehobudjettiin.
Prosessorikokoonpano perustuu kahteen suorituskykyiseen ytimeen ja neljään vähävirtaiseen ytimeen. Perustehonkulutus on 15 wattia, ja kokonais-TDP on skaalattavissa 12–28 wattiin. Tämä pitää moduulin samassa energialuokassa kuin monet nykyiset teolliset HMI- ja ohjausratkaisut, mutta lisää niihin AI-kyvykkyyden.
Valmistaja korostaa jopa 41 TOPSin laskentatehoa, joka koostuu CPU:n, grafiikan ja NPU:n yhteenlasketusta suorituskyvystä. Luvun tulkinnassa on kuitenkin syytä olla varovainen. NPU:n osuus on enimmillään 18 TOPSia, ja juuri se määrittää käytännössä, millaisia tekoälymalleja voidaan ajaa energiatehokkaasti. Kokonaislukema antaa suuntaa, mutta ei yksin kerro todellisesta sovellussuorituskyvystä.
Kohdesovellukset sijoittuvat kevyen edge-AI:n alueelle. Tällaisia ovat esimerkiksi konenäkö, paikallinen puheohjaus ja yksinkertainen objektintunnistus teollisuudessa, logistiikassa ja vähittäiskaupan päätelaitteissa. Näissä käyttökohteissa ratkaisevaa ei ole maksimaalinen suorituskyky vaan riittävä AI-kyvykkyys yhdistettynä alhaiseen tehonkulutukseen ja pitkään saatavuuteen.
Teknisesti moduuli on suunniteltu helpoksi päivitykseksi olemassa oleviin alustoihin. Muistia on saatavilla jopa 64 gigatavua nopealla DDR-muistilla, ja tallennukseen voi valita UFS 3.1 -ratkaisun. Verkkopuolella 2,5 gigabitin Ethernet sekä teollisuussovelluksiin suunnatut ajoitusominaisuudet tukevat deterministisiä järjestelmiä. PCIe-kaistojen joustava konfigurointi voi vähentää lisäpiirien tarvetta kantalevyllä.
Ohjelmistopuolella congatec tarjoaa valmiiksi konfiguroituja käyttöjärjestelmä- ja virtualisointivaihtoehtoja sekä IIoT-yhteyksiin tarkoitettuja komponentteja. Tämä voi nopeuttaa tuotekehitystä, mutta samalla sitoo suunnittelua aiempaa enemmän toimittajan omaan ekosysteemiin.