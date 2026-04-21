Piirisuunnittelun automaatio ottaa nyt harppauksen, joka voi muuttaa koko toimialan työnkulut. Cadence Design Systems esitteli CadenceLIVE Silicon Valley 2026 -tapahtumassa uuden sukupolven AI Super Agent -ratkaisut, jotka kattavat ensimmäistä kertaa koko sirun suunnitteluketjun spesifikaatiosta signoffiin.

Vuosi sitten kiinalaisvalmistajien kehittämä GPMI esiteltiin kunnianhimoisena ratkaisuna, joka yhdistäisi videon, datan ja virransyötön yhteen kaapeliin ja haastaisi suoraan HDMI-liitännän. Nyt tilanne näyttää selvältä. Lähtö jäi lähtökuoppiin.

Silicon Motionin SM8008 siirtää SSD-ohjainten painopistettä pois pelkästä suorituskyvystä kohti energiatehokkuutta. Uutuus on suunnattu erityisesti palvelinten käynnistyslevyihin, joissa pienikin tehonsäästö kertautuu datakeskuksen mittakaavassa.

Saksalainen Tria Technologies tuo tekoälykiihdytyksen suoraan x86-pohjaisiin edge-moduuleihin. Yhtiön uusi COM-HPC Client -moduuli perustuu Intelin Core Ultra Series 3 -prosessoreihin ja integroi samaan pakettiin CPU:n, grafiikan ja dedikoidun NPU-tekoälykiihdyttimen.

Generatiivisen tekoälyn nopea yleistyminen ja erityisesti paljon tehoa kuluttavat GPU:t ovat nostaneet palvelinkaappien tehontarpeen muutamassa vuodessa kymmenistä kilowateista reilusti yli 100 kilowattiin. Lähitulevaisuudessa puhutaan jo megawatin tehotasoista per räkki.

MIKROE on saanut koko Click board -tuoteperheensä jakeluun DigiKeyn kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähes 2000 erilaista lisäkorttia on nyt suoraan saatavilla yhdestä maailman käytetyimmistä komponenttijakelukanavista.

Samsungin pitkään odotettu siirtymä piihiiliakkuihin näyttää jälleen askeleen lähempänä toteutumista. Tuoreiden vuototietojen mukaan yhtiö valmistelisi parhaillaan ensimmäistä älypuhelintaan, jossa uusi akkuteknologia otetaan käyttöön – todennäköisimmin Galaxy S27 -sarjassa.

Australialainen Røde väittää ottaneensa merkittävän askeleen kohti studiotason ääntä mikroskooppisessa koossa. Yhtiö esitteli uuden Sonaura-teknologian, joka nostaa MEMS-mikrofonien suorituskyvyn tasolle, jota on tähän asti pidetty mahdollisena vain perinteisillä kondensaattorimikrofoneilla.

Autoteollisuuden sähköistyminen kasvattaa paineita tehdä moottoriohjauksesta yksinkertaisempaa, hiljaisempaa ja edullisempaa. Toshiba Electronics Europe GmbH väittää ratkaisseensa yhden keskeisimmistä ongelmista tuomalla markkinoille uuden SmartMCD-piirin, joka mahdollistaa BLDC-moottorin käynnistyksen ilman erillisiä antureita.

Donald Trump hallinto tavoittelee 6G-teknologian esittelyä jo vuoden 2028 kesäolympialaisissa Los Angeles Summer Olympics 2028. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä 6G-standardointi ei ole vielä valmis.

Microsoftilla työskentelevä Vibha Deshpande on palkittu tämän vuoden Mimmit koodaa -palkinnolla. Hänen viestinsä on suora: jos tekoälyä rakentavat tiimit ovat yksipuolisia, myös lopputulos jää kapeaksi.

Saksalainen congatecin uusi conga-TC300 tuo erillisen tekoälykiihdyttimen matalan tehon COM Express -moduuleihin. Keskeistä on, että aiemmin Atom- ja Celeron-tason sovelluksiin voidaan nyt lisätä paikallista AI-laskentaa ilman siirtymää raskaampaan alustaan.

Globaalit älypuhelintoimitukset kääntyivät alkuvuonna laskuun ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuoteen. IDC:n mukaan keskeinen syy on muistipiirien saatavuus ja hintapiikki, joka pakottaa valmistajat nostamaan laitehintoja ja leikkaamaan volyymeja. Samalla markkina siirtyy entistä selkeämmin kalliimpiin laitteisiin.

- Myymme laitteita, jotka tuottavat valtavan määrän dataa, mutta emme ole kovin hyviä hyödyntämään sitä, sanoo Schneider Electricin Suomen ja Baltian maajohtaja Jani Vahvanen. Hänen mukaansa energiatehokkuuden suurin este ei ole teknologia vaan datan siiloutuminen ja puutteellinen käyttö.

- Tekoälyä käytetään vain, jos siitä on hyötyä. Mutta potentiaali on valtava, sanoi Admicom-konsernin toimitusjohtaja Simo Leisti eilen Helsingin messukeskuksessa uusilla SähköElectricity-messuilla.

Nokia ja Cinia tuovat Suomeen uuden mallin kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Kyse ei ole erillisestä turvakerroksesta, vaan ratkaisusta, joka on rakennettu suoraan IP-verkon sisään.

Autojen äänijärjestelmät ovat kokemassa arkkitehtuurimuutoksen, kun audiosignaalin siirto siirtyy erillisistä kaapeloinneista auton Ethernet-verkkoon. STMicroelectronics esittelee ratkaisua, jossa sama verkko hoitaa sekä ohjauksen, diagnostiikan että korkealaatuisen audion ilman erillisiä audioväyliä.

Teollisuuden sähköistyminen ja automaatio kasvattavat nopeasti tarvetta suojata elektroniikkaa yhä vaativammissa ympäristöissä. Fibox hakee nyt kasvua tästä murroksesta, jossa kotelointi nousee kriittiseksi osaksi koko järjestelmän luotettavuutta.

- Haluamme, että yritykset käyttävät kvanttikoneita, eivät vain tutki niitä. Kalibrointi on ollut hiljainen pullonkaula, sanoo IQM:n Juha Vartiainen. Yhtiö esittelee AI-ohjattua kalibrointia, jolla kvanttikoneiden ylläpitoa pyritään automatisoimaan ja irrottamaan harvinaisesta asiantuntijaosaamisesta.

Kvanttitietokoneiden kasvua rajoittaa yhä useammin käytännön laitteistofysiikka eikä pelkkä kubittien määrä. Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijoiden mukaan usean kubitin ohjaaminen yhdellä kaapelilla voi vähentää jäähdytyskuormaa ilman merkittävää hidastusta.