Piirisuunnittelun automaatio ottaa nyt harppauksen, joka voi muuttaa koko toimialan työnkulut. Cadence Design Systems esitteli CadenceLIVE Silicon Valley 2026 -tapahtumassa uuden sukupolven AI Super Agent -ratkaisut, jotka kattavat ensimmäistä kertaa koko sirun suunnitteluketjun spesifikaatiosta signoffiin.
Yhtiön mukaan kyse ei ole enää yksittäisistä tekoälyavustajista, vaan kokonaisesta agenttiarkkitehtuurista. Uusi Cadence AgentStack toimii pääagenttina, joka ohjaa ja koordinoi muita suunnittelun eri vaiheisiin erikoistuneita agentteja yhteisen käyttöliittymän kautta.
Cadence on tuonut nyt markkinoille kolme keskeistä AI Super Agent -ratkaisua. Cadence ChipStack AI Super Agent vastaa digitaalisen suunnittelun alkuvaiheista, kuten RTL-koodin generoinnista ja verifioinnista. Uusi Cadence ViraStack AI Super Agent automatisoi analogi- ja custom-suunnittelua, joka on perinteisesti ollut yksi alan työläimmistä ja osaamisintensiivisimmistä vaiheista. Kolmas tulokas, Cadence InnoStack AI Super Agent, hoitaa digitaalisen fyysisen toteutuksen ja signoff-analyysin.
Keskeinen muutos on se, että agentit eivät vain generoi koodia, vaan ohjaavat suoraan Cadencen EDA-työkaluja. Ne pilkkovat suunnittelutehtävät alatehtäviin, ajavat simulaatioita, analysoivat tuloksia ja tekevät iterointia itsenäisesti. Näin tekoäly toimii käytännössä suunnittelutiimin tavoin, mutta huomattavasti suuremmassa mittakaavassa.
Cadence pyrkii ratkaisemaan myös generatiivisen tekoälyn keskeisen ongelman, eli epäluotettavuuden. Tätä varten se käyttää niin sanottuja “mental model” -tietorakenteita, jotka kokoavat yhteen suunnitteluspesifikaatiot, IP-lohkot ja muun datan yhtenäiseksi totuuden lähteeksi. Lisäksi “native skills” -mekanismi ohjaa, miten tekoäly käyttää EDA-työkaluja ja tulkitsee niiden tuottamia loki- ja analyysitietoja.
Erityisen merkittävä avaus on analogisuunnittelun automatisointi. ViraStack pystyy hyödyntämään yritysten olemassa olevia IP-kirjastoja, optimoimaan kytkentöjä ja jopa siirtämään vanhoja suunnitelmia uusiin prosessiteknologioihin. Tämä on alue, jossa automaatio on tähän asti edennyt hitaasti.
Digitaalisen toteutuksen puolella InnoStack tuo mukaan laajamittaisen suunnitteluavaruuden eksploroinnin. Agentit voivat ajaa rinnakkain suuria määriä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja löytää optimointeja, joita perinteinen suunnittelutiimi ei ehdi testata.
Cadencen mukaan uusi arkkitehtuuri merkitsee siirtymää kohti täysin autonomista piirisuunnittelua. Toistaiseksi Cadence ChipStack AI Super Agent on saatavilla asiakkaille, kun taas ViraStack ja InnoStack ovat vielä kehitysvaiheessa pilottiasiakkaiden kanssa.