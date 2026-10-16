Satelliittiyhteyden lisääminen IoT-laitteeseen ei välttämättä enää edellytä erillistä satelliittimodeemia. Altair Semiconductor integroi Iridiumin satelliittiyhteydet suoraan kahteen IoT-piirisarjaansa. Ratkaisu mahdollistaa sekä maanpäällisten matkapuhelinverkkojen että satelliittiverkon käytön samalla piirialustalla.
Iridium Communicationsin ja Altair Semiconductorin yhteistyö koskee ALT1350- ja ALT1550-piirisarjoja. Niihin integroidaan Iridium NTN Direct -tekniikka, jonka avulla IoT-laitteet voivat jatkaa tiedonsiirtoa satelliittiverkon kautta myös matkapuhelinverkkojen kuuluvuusalueen ulkopuolella.
Ratkaisun merkitys on ennen kaikkea laitteiston yksinkertaistumisessa. Nykyisin satelliittiyhteyden lisääminen matkapuhelinverkkoa käyttävään IoT-laitteeseen voi edellyttää erillistä modeemia. Kun molemmat yhteystekniikat toteutetaan samalla piirisarjalla, voidaan vähentää komponenttien määrää, piirilevyn tilantarvetta ja mahdollisesti myös kustannuksia.
Altairin ALT1350 on erittäin vähävirtaiseksi suunniteltu LTE-M- ja NB-IoT-piirisarja. Satelliittiyhteys laajentaa sen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi omaisuuden seurannassa, logistiikassa, älymittareissa, maataloudessa ja teollisuuden etävalvonnassa. Näissä sovelluksissa laitteiden on usein toimittava vuosia paristolla alueilla, joilla matkapuhelinverkon kuuluvuus on puutteellinen.
Uudempi ALT1550 puolestaan on tarkoitettu 5G eRedCap -laitteisiin. Enhanced Reduced Capability eli eRadCap on 5G:n kevennetty laiteluokka, joka soveltuu esimerkiksi puettavaan elektroniikkaan. Altair ja Iridium näkevät satelliittiyhteyksille käyttöä muun muassa älylaseissa, tekoälyavustajissa ja muissa mukana kulkevissa laitteissa.
Iridium NTN Direct perustuu 3GPP standardoimaan NTN-tekniikkaan (Non-Terrestrial Network). Se hyödyntää Iridiumin jo toiminnassa olevaa matalan kiertoradan LEO-satelliittiverkkoa ja maailmanlaajuisesti koordinoitua L-taajuusaluetta. Palvelu on suunniteltu tukemaan NB-IoT-yhteyksiä ja suoria satelliittiyhteyksiä päätelaitteisiin.
Iridiumin mukaan yhteistyö antaa laitevalmistajille uuden vaihtoehdon maailmanlaajuisen IoT-yhteyden toteuttamiseen ilman erillistä satelliittimodeemia. Yhtiöt eivät kuitenkaan vielä kertoneet, milloin uudet satelliittitoiminnot tulevat kaupallisesti saataville.