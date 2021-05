Ouluun on perustettu tulevaisuuden autojen tekniikkaan keskittyvä Oulu Automotive Cluster -verkostossa. Sen asiakkaina ovat maailman suurimmat autovalmistajat kuten Audi, Daimler, GM ja Geely. Ne pääsevät nauttimaan oululaisosaamisesta, jota käyttää päivittäin jopa kolme miljardia ihmistä matkapuhelimissaan.

Arduino on ”se toinen edullinen kehittäjäkortti”. Yhteisö on pitkään yrittänyt kehittää koodausympäristöä, joka toimisi täysin verkossa. Nyt tämän Arduino Createn ympärille on kehitetty oma pilvipalvelu: Arduino Cloud.

ETN julkaisee perjantaina uuden tehoelektroniikkaan keskittyvän ETNdigi-erikoislehden. Tilaa nyt lehti sähköpostiisi, niin osallistut samalla upean OnePlus 9 -puhelimen arvontaan.

Sähköautojen myynti kasvaa meilläkin – vaikkakin hitaasti – mutta maailmalla odotetaan jo seuraavaa isoa mullistusta. Tutkimuslaitos Yole Developpement ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä ns. kiinteän elektrolyytin akustot tulevat laajasti markkinoille.

Valoisammat näkymät koronapandemian osalta luovat uskoa messu- ja tapahtuma-alan palautumiseen tulevana syksynä. Tampereen Messut vahvistaa, että Alihankintamessut järjestetään normaalisti 21.–23. syyskuuta 2021.

1960-1980-luvuilla silloinen Neuvostoliitto lähetti Venera-projektissa useita luotaimia Venuksen pinnalle. Pisimpään vihamielisen planeetan pinnalla toimi Venera 13, joka onnistui lähettämään dataa maahan 2 tunnin ja 7 minuutin ajan. Sen jälkeen elektroniikka hajosi. Piipohjaisilla piireillä Venukseen ei ole asiaa.

Teollisuusrobotteja kehittävä Omron on solminut jakelusopimuksen cobottien eli yhteistyörobottien työkaluja valmistavan tanskalaisen OnRobotin kanssa. Tämän ansiosta Omron voi tarjota EMEA-alueen asiakkailleen OnRobotin tuotteita, jotka ovat täysin integroitavissa OMRON TM -yhteistyörobottiin.

Suomalainen Sensible 4 on yksi autonomisen ajamisen pioneereja. Yhtiön ohjelmisto Dawn julkistetaan kaupalliseen käyttöön ensi vuonna. Markkinointipäällikkö Tuomas Saulialan mukaan työtä on vielä edessä ennen kuin jonkun autonvalmistajan minibussi kulkee täysin ilman kuljettajaa liikenteessä.

Eurocom on amerikkalaiskanadalainen läppärien kokoaja, joka on tunnettu ”pöytäkoneiden korvaajien” kehittämisestä. Nyt se on esitellyt pelikannettavan, jossa on markkinoiden ensimmäiset PCIe 4.0 -väyläiset SSD-asemat ja jopa 300 kertaa sekunnissa päivittyvä näyttö.

Tutkimuslaitos Canalys kertoo, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myytiin 347,4 miljoonaa älypuhelinta. Määrä on 27 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja osoittaa, että markkinoilla on palattu suurin piirtein koronaa edeltävälle tasolle.