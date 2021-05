Arm on esitellyt ensimmäiset uuteen v9-arkkitehtuuriin perustuvat suoritinytimensä. Cortex-nimi säilyy. Seuraavan sukupolven älypuhelimien sovellusprosessoreihin ovat tulossa Cortex-X2, Cortex-A710 ja Cortex-A510. Myös Mali-grafiikka saa lisää suorituskykyä. Koko Arm-arkkitehtuuri siirtyy 64-bittisyyteen viimeistään ensi vuoden aikana.

Tietoturvayhtiö Trend Micron uusi tutkimus osoittaa, kuinka organisaatioiden SOC- eli tietoturvahallintakeskukset (Security Operations Center) ja tietoturvatiimit kärsivät rajusta stressistä myös työajan ulkopuolella. Tämä johtuu ennen kaikkea ylikuormitusta aiheuttavasta tietoturvahälytysten ylenpalttisuudesta.

Milloin viimeksi unohdit salasanan johonkin tärkeään palveluun? Ei hätää, sitä tapahtuu kaikille. Itse asialla Gmail-salasanansa unohtaa kuukaudessa lähes puoli miljoonaa käyttäjää. Applen käyttäjät eivät ole juuri vähemmän dementoituneita, sillä Apple ID-tunnuksen unohtaa kuukausittain yli 300 tuhatta käyttäjää.

Tehoelektroniikan uudet tuulet eivät kosketa vain aurinkovoimaloita tai sähköautoja. Infienon kertoo, että Samsung on valinnut sen CooMOS-sarjan komponentit uuden invertteirtyyppisen jääkaappinsa tehonsyöttöön. Tuloksena on hiljaisempana käyvä jääkaappi, joka kuluttaa aiempaa vähemmän tehoa.

Farnell on alkanut myymään avoimen lähdekoodin OrangeCrab-korttia kehittäjille. Kortin uutuusarvo tulee erityisesti siitä, että kehittäjä pääsee käsiksi Latticen FPGA-piiriin. Tarjolla on kaksi eri muistikokoonpanoa. Formaatiltaan kortti on mallia Adafruit Feather.

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen höyrystimien neljän vuoden välein tehtävä tarkastus ja puhdistus toteutetaan ihmisvoimin. Ensi vuonna työn turvallisuus paranee, kun asialle saadaan Fortumin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhdessä kehittämä robotti.

Puolijohdevalmistajat ovat kekseliäästi kehittäneet uusia ratkaisuja, joilla Mooren lakina tunnettua pienempään ja energiatehokkaampaan skaalautumista on pidetty hengissä jo vuosikymmeniä. Nyt ollaan jo 5 nanometrissä, mutta kehitys ei pysähdy vieläkään. MIT:n tutkijoiden mukaan uusi materiaali mahdollistaa piirien valmistamisen jopa 1 tai 2 nanometrin viivanleveydellä.

Teholähde on jokaisen sähkölaitteen olennainen osa. Laitteiden monimutkaistumisen myötä, elektroniikasta on tullut yhä herkempää, mikä tarkoittaa korkeampia vaatimuksia teholähteen suunnitteluun ja testaukseen. Yksi tärkeimmistä testeistä on teholähteen säätöpiirin stabiilisuuden varmistaminen.



Pääomasijoitusalan eurooppalaisen kattojärjestö Invest Europen uudet tilastot vertaavat Euroopan eri maiden startup-yritysten keräämiä venture capital (VC) -sijoituksia. Vertailussa sijoitusten kokonaissumma esitetään suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomi on kirkkaasti ensimmäisellä sijalla Euroopassa.

Arduino on ”se toinen edullinen kehittäjäkortti”. Yhteisö on pitkään yrittänyt kehittää koodausympäristöä, joka toimisi täysin verkossa. Nyt tämän Arduino Createn ympärille on kehitetty oma pilvipalvelu: Arduino Cloud.