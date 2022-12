RISC-V tuli FPGA-piireille

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-käskykanta, jonka suosio kasvaa nyt kulovalkean tavoin. Yhä useammin RISC-V-prosessori on mukana ohjelmoitavilla FPGA-piireillä. Microchipin julkistukset RISC-V Summitissa ovat tästä yksi osoitus.

Microchip on jo toimittanut ensimmäiset FPGA-piirinsä, joilta RISC-V-prosessori löytyy. Kyse on logiikkakapasiteetilla mitattuna keskiluokan siruista, joilla RISC-V on tuonut kaksi kertaa enemmän tehoa kuin kilpailevilla keskitason FPGA-piireillä.

Microchipille ohjelmoitavat kenttämatriisipiirit tulivat Microsemi-ostoksen myötä 4,5 vuotta sitten. RISC-V Summitissa yhtiö esitteli uusia PolarFire 2 -sarjan piirejä ja sille kehitettyä RISC-V-pohjaista prosessorialijärjestelmää ja ohjelmistopakettia.

Microchip kehittää jo NASAlle RISC-V-pohjaista huipputehokasta HPSC-prosessoria (High-Performance Spaceflight Computing), joten uusi avoin arkkitehtuuri on menossa vauhdilla myös avaruuteen, sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden laitteisiin.

PolarFire FPGA- ja PolarFire SoC -perheet on optimoitu järjestelmiin, joissa tarvitaan suurta laskentatehoa pienessä koossa. Tällaisia tarvitaan esimerkiksi teollisessa kuvantamisessa, robotiikassa, tekoälyä tukevissa lääketieteellisissä järjestelmissä sekä älykkäissä puolustus- ja ilmailujärjestelmissä. PolarFire 2 -perhe nostaa suorituskykyä ja tehokkuutta entisestään ja lisää uusia RISC-V-pohjaisia korkean suorituskyvyn laskentaelementtejä. Se sisältää myös suunnittelutyökalut, joiden myötä suunnittelijoiden ei tarvitse ymmärtää taustalla olevan FPGA-laitteiston monimutkaisuutta.