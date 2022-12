ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Tammikuussa kärkeen nousi Analog Devicesin artikkeli, jossa esiteltiin happisaturaation mittaamista ranteesta.

Ohjelmistotalo Tiobe rankkaa ohjelmointikielten suosion kuuluisalla indeksillään, joka mittaa hakukonehakuja. Muutokset listalla tapahtuvat hitaasti, mutta joulukuussa tapahtui aivan listan kärkipäässä. C++ nousi kolmanneksi suosituimmaksi kieleksi ohi Javan.

Nokia kertoo esitelleensä etisalat-operaattorin kanssa tähän asti nopeimpia, jopa 100 gigabitin passiivisia PON-kuituyhteyksiä Lähi-Idän ja Afrikan alueella. Ennätys perustuu Bell Labsissa kehitettyyn konseptiin, jossa reititin kykenee ensimmäistä kertaa maailmassa joustaviin datanopeuksiin (flexible data rate transmission).

Euroopan unioni rahoittaa 19 miljoonalla eurolla hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan nykyistä mikro-, nano- ja kvanttiteknologian infrastruktuuria. Näin pyritään vastaamaan yritysten kasvavaan tarpeeseen kvanttiteknologian pilottituotannolle. Hanketta johtaa VTT ja siinä on mukana 24 organisaatiota yhdeksästä Euroopan maasta.

Kyberturvallisuuden ammattilaisista on akuutti pula. Globaalisti vajeeksi on arvioitu kolme miljoonaa ammattilaista. Suomessa ongelmaa yrittää ratkoa Metropolian ammattikorkeakoulu uudella opetussuunnitelmalla, jossa kyberturvallisuus on erittäin tärkeässä asemassa. Ohjelman keskeinen osa on Fortinet Training Instituten NSE-koulutus (Network Security Expert).

Toimiiko nettisi sillä nopeudella, mistä maksat? Useimmiten näin ei ole, ainakaan laajan amerikkalaistutkimuksen perusteella, josta tietoturvayhtiö AtlasVPN raportoi. Pahimmillaan mitatut nopeudet jäävät alle kolmasosaan luvatuista.

Enkom Active Oy on ostanut Bender GmbH tuotteiden liiketoiminnan Agentuuri Neumann Oy:lta. Bender on johtava laitevalmistaja teollisuuden, energianjakelun, terveydenhuoltotilojen ja sähköisen liikenteen sähköturvallisuuden sekä keskeytymättömän toiminnan turvaamiseksi.

Ohjelmistoalan tuore Sykemittari kertoo, että alan nopea kasvu jatkuu. - Yli 80 prosenttia yrityksistä kasvaa, sanoo Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Erittäin hyvä uutinen on se, että alan yritykset palkkaavat yhä useammin junioreita eli suoraan valmistuneita.

Jos ajattelee termiä sijoittaminen, tulee helposti mieleen varakkaat, vanhat miehet. TradeRepublic on uusi peluri sijoitusmarkkinoilla. Yhtiön Suomen maajohtaja Hugo Suidgeest haluaa mullistaa tämän kaiken. - Sijoittamisesta pitää tulla yhtä yleistä kuin säästämisestä, Suidgeest esittää.

Parin poikkeuksellisen vuoden jälkeen pandemian ja patoutuneen kysynnän haastavilla elektroniikkamarkkinoilla on horisontissa merkkejä rauhallisemmasta kyydistä. Mouserin Mark Burr-Lonnon ennustaa ensi vuodelle hitaampaa, mutta ennakoitavampaa kasvua.