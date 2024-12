Ultranopea Ethernet tulee

Paremmin EDA-työkaluistaan tunnettu Synopsys on esitellyt ensimmäiset uutta Ultra Ethernet- ja UALink-liitäntää tukevat IP-lohkonsa. Ultra-ethernetin tarkoituksena on vastata korkean kaistanleveyden ja matalan viiveen tarpeisiin, joita tarvitaan suurten kielimallien laskentaan ja tekoälykiihdyttimien yhdistämiseen.

Ultra-ethernetin ansiosta datakeskukset voivat tukea satojatuhansia kiihdyttimiä tehokkaasti ja nopeasti. Synopsysin uusi IP-ratkaisu tarjoaa matalan riskin kokonaisratkaisun tekoälyn ja suurteholaskennan (HPC) infrastruktuurien skaalaamiseen.

Synopsysin Ultra Ethernet IP -ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden yhdistää jopa miljoona päätelaitetta samaan verkkoon. Tämä saavutetaan integroimalla PHY-, MAC- ja PCS-ohjaimet sekä verifiointiin liittyvä IP, mikä vähentää merkittävästi suunnitteluun liittyviä riskejä.

Ethenertin fyysisen osan toteuttava IP-lohko on 224G-nopeuksinen ja se on jo todettu yhteensopivaksi eri ympäristöissä. Patentoitu virheenkorjaus mahdollistaa linkissä jopa 1,6 terabitin sekuntinopeuden ja erittäin matalan viiveen. Ratkaisussa MAC- ja PCS-ohjaimet on integroitu Ultra Ethernet -protokollapinon ylempiin kerroksiin. Tämä tarjoaa täyden, valmiin piiritoteutuksen, joka soveltuu erityisesti AI-kiihdyttimille, älykkäille verkkokorteille ja kytkimille.

Toinen IP-lohkouutuus on UALink IP -ratkaisu on suunniteltu erityisesti skaalautuville laskentakudoksille. Sen avulla voidaan kehittää järjestelmiä, jotka tukevat jopa 1024 tekoälykiihdytintä. Tämä mahdollistaa merkittävän lisäyksen tekoälylaskennan kapasiteetissa.

Ratkaisun fyysinen osa tarjoaa erittäin tehokkaat tiedonsiirrot, jotka on optimoitu dataintensiivisiin tekoälylaskentatyökuormiin. Linjaa kohti UALink saavuttaa 200 gigabitin sekuntinopeuden alhaisella tehonkulutuksella.

Valmista standardia Ultra-ethernetille ei vielä ole, mutta sitä työstävä konsortio (Ultra Ethernet Consortium) sanoo työn edistyneen hyvin.