AMD on esitellyt merkittävän päivityksen Ryzen AI Max+ -prosessoreilleen, jotka pystyvät nyt ajamaan jopa 128 miljardin parametrin suuruisia kielimalleja paikallisesti Windowsissa. Uusi ominaisuus perustuu AMD:n Variable Graphics Memory -teknologiaan ja julkaistaan Adrenalin Edition 25.8.1 WHQL -ajureiden myötä.
Kyseessä on maailman ensimmäinen Windows-PC-prosessori, joka kykenee pyörittämään Meta Llama 4 Scout 109B -mallia täysimääräisesti. Vaikka malli käyttää vain 17 miljardia parametria aktiivisesti kerrallaan, se vaatii koko 109 miljardin parametrin tallentamisen muistiin. Ryzen AI Max+ -kokoonpanossa tämä onnistuu jopa kevyissä kannettavissa.
AMD:n mukaan käyttäjät voivat odottaa mallilta noin 15 tokenin sekuntinopeutta, mikä riittää tekemään siitä käyttökelpoisen tekoälyavustajan liikkeellä ollessa. Lisäksi prosessori tukee laajaa valikoimaa malleja aina pienistä 1B-kielimalleista Mistral Largeen asti, joustavin kvantisointivaihtoehdoin.
Merkittävä etu on myös laajennettu konteksti-ikkuna: LM Studion oletus on 4096 tokenia, mutta Ryzen AI Max+ pystyy käsittelemään jopa 256 000 tokenia. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi suurten dokumenttien käsittelyssä, agenttipohjaisissa työnkuluissa ja monimutkaisessa työkalujen kutsumisessa.
AMD näkee kehityksen tuovan tekoälyn lähemmäs kuluttajia. Aiemmin vain datakeskusten raskaan laitteiston varassa olleet kielimallit voidaan nyt ajaa ohuissa ja kevyissä Windows-laitteissa. Yhteistyökumppaneina laitteissa nähdään muun muassa ASUS, HP, Corsair ja Framework.