University Collegen Londonin eli UCL:n johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen aurinkokennon, joka pystyy tuottamaan sähköä pelkästä sisävalosta ennätyksellisellä hyötysuhteella. Ratkaisu voisi tulevaisuudessa korvata paristot lukemattomissa pienlaitteissa, kuten kaukosäätimissä, näppäimistöissä, hälyttimissä ja antureissa.
Uuden kennon ydin on perovskiitti, aurinkopaneeleissa yleistyvä materiaali, jonka ominaisuuksia voidaan muokata sisävalaistuksen aallonpituuksille sopiviksi. Perovskiittia on kuitenkin pitkään vaivanneet materiaalin rakenteelliset viat, niin sanotut “loukut”, jotka estävät sähkövarauksen liikkumisen ja heikentävät käyttöikää.
Tutkimusryhmä onnistui vähentämään näitä vikoja kemiallisin lisäainein, mikä teki kennosta sekä aiempaa tehokkaamman että huomattavasti kestävämmän. Tuloksena oli aurinkokenno, joka muunsi 37,6 prosenttia sisävalosta (1000 luksin valaistuksessa) sähköksi. Lukema on maailmanennätys tämäntyyppisissä kennoissa. Lisäksi kenno säilytti yli 90 % tehostaan yli sadan päivän testissä.
Hankkeen vetäjä apulaisprofessori Mojtaba Abdi-Jalebin mukaan uusi tekniikka voi avata tien elektroniikalle, joka hyödyntää ympärillämme olevaa valoa ilman paristoja.
Koska perovskiittikennot voidaan valmistaa yksinkertaisin ja edullisin menetelmin, kuten painotekniikalla, niiden kaupallistaminen on tutkijoiden mukaan realistinen tavoite. Keskustelut teollisten kumppaneiden kanssa ovat jo käynnissä.