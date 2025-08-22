Ajoneuvojen sisäisessä viestinnässä on käynnissä murros. Perinteinen CAN-väylä (Controller Area Network) on edelleen selvästi johtava teknologia, sillä se on luotettava, edullinen ja välttämätön kriittisten ohjaustoimintojen kannalta. Nyt rinnalle on kuitenkin nousemassa nopeasti Ethernet, jonka markkina arvioidaan kasvavan yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2032 mennessä.
Fortune Business Insightsin mukaan maailmanlaajuinen autojen Ethernet -markkina oli 3,19 miljardia dollaria vuonna 2024. Sen odotetaan nousevan 3,36 miljardiin vuonna 2025 ja aina 8,18 miljardiin dollariin vuoteen 2032 mennessä, kasvuvauhdin ollessa 13,6 % vuodessa.
Toisin kuin CAN, joka soveltuu erinomaisesti moottorin, jarrujen ja turvajärjestelmien reaaliaikaiseen viestintään, Ethernet on suunniteltu suuren datamäärän, matalan viiveen ja korkean kaistanleveyden tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa kamerajärjestelmien ja anturien yhdistämistä ADAS-toimintoihin, infotainment-järjestelmien nopeaa tiedonsiirtoa, ohjelmistopohjaisia ajoneuvoarkkitehtuureja (software-defined vehicles), ja entistä parempaa OTA-päivitysten (over-the-air) ja tekoälypohjaisten sovellusten mahdollistamista.
Ethernetin rooli kasvaa erityisesti, kun auton elektroniikka siirtyy kohti zonal-arkkitehtuureja, joissa tietoliikenne keskitetään ja johdotus yksinkertaistuu.
Autojen Ethernetin kasvua kuvaa hyvin tuore yrityskauppa: Infineon osti Marvellin Automotive Ethernet -liiketoiminnan 2,5 miljardilla dollarilla. Kaupan mukana Infineon sai käyttöönsä Brightlane-portfolion (100 Mb/s – 10 Gb/s PHY:t ja kytkimet).
Infineon näkee Ethernetissä paitsi keinon vahvistaa asemaansa ohjelmistomääriteltyjen ajoneuvojen keskeisenä puolijohteiden toimittajana, myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi fyysisen tekoälyn ja robotiikan sovelluksissa.