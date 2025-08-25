Helsinkiläinen teknologiayhtiö Donut Lab on kerännyt 25 miljoonan euron siemenrahoituksen vauhdittaakseen modulaarisen sähköajoneuvoalustansa kehitystä ja kansainvälistä kasvua. Rahoituskierrokseen osallistui useita sijoittajia, joista tunnetuin on Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, joka liittyy myös yhtiön hallitukseen.
Donut Lab on noussut viime kuukausina otsikoihin esittelemällä CES-messuilla uuden sukupolven donitsimoottorin, jota yhtiö kuvaa maailman suorituskykyisimmäksi sähkömoottoriksi. Moottori integroituu suoraan renkaaseen, mikä poistaa voimansiirron tarpeen ja tekee ajoneuvoista kevyempiä, kustannustehokkaampia ja yksinkertaisempia valmistaa.
- Pitkän kehitystyön jälkeen voimme ylpeinä esitellä maailman kehittyneimmän sähkömoottorin. Donitsimoottori tarjoaa markkinoiden korkeimman vääntö- ja tehotiheyden, minkä ansiosta jousittamaton massa ei enää ole ongelma, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.
Donut Labin moottoriperhe kattaa viisi eri mallia aina raskaan liikenteen ratkaisuista moottoripyörien ja droonien tarpeisiin. Suurimmillaan 21-tuumainen donitsimoottori tuottaa 630 kilowattia tehoa ja 4300 newtonmetriä vääntöä, kun taas pienin, “minidonitsi”, on halkaisijaltaan vain 120 millimetriä mutta tarjoaa 3 kilowattia tehoa.
Tuoreen rahoituksen avulla yhtiö aikoo laajentaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kasvattaa kansainvälistä tiimiään. Iso-Britannian Chippenhamiin on jo avattu uusi kehityskeskus, ja Donut Lab kertoo solmineensa yli kymmenen kaupallista sopimusta ajoneuvovalmistajien kanssa auto-, meri-, ilmailu- ja puolustusteollisuudessa.
- Donut Labin teknologia on erinomainen esimerkki suomalaisesta innovaatiosta, jolla voi olla globaalia vaikutusta. Odotan innolla työskentelyä yhtiön hallituksessa, toteaa Siilasmaa.
Donut Labin mukaan sen modulaarinen komponenttialusta – moottorit, akkumoduulit ja ohjausyksiköt – voi muuttaa sähköajoneuvojen suunnittelun ja tuotannon peruspilareita.