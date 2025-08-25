Digi International, joka tunnetaan IoT-ratkaisujen toimittajana, on ostanut yhdysvaltalaisen Jolt Software Inc:n noin 145,5 miljoonalla dollarilla. Jolt tunnetaan erityisesti ratkaisuistaan vähittäiskaupan ja juomateollisuuden ohjelmistojen toimittajana.
Yritysosto vahvistaa Digi Internationalin SmartSense-liiketoimintaa ja tukee yhtiön strategiaa kasvattaa toistuvia tilauspohjaisia tuloja (ARR). Jolt integroidaan SmartSenseen, ja sen tulokset raportoidaan IoT Solutions -segmentissä.
Jolt teki tammikuun lopulla päättyneellä tilikaudella yli 20 miljoonan dollarin ARR-liikevaihdon, ja sen kasvu oli nopeampaa kuin Digillä vastaavalla ajanjaksolla. Digi odottaa kaupan olevan heti positiivinen vaikutukseltaan osakekohtaiseen tulokseen.
SmartSense ja Jolt yhdistävät voimansa tarjotakseen asiakkaille reaaliaikaista monitorointia, sensoriteknologiaa, digitaalista tehtävienhallintaa, työntekijäviestintää sekä älykkäitä etikettiratkaisuja. Yhdessä ne lupaavat tehostaa päivittäistä toimintaa, vähentää riskejä ja parantaa sääntelyn noudattamista erityisesti ruokakaupan, ravintoloiden, terveydenhuollon ja kaupan toimialoilla.
Digi päivitti myös tilikauden 2025 näkymänsä: ARR:n odotetaan kasvavan noin 28 %, liikevaihdon 1 % ja oikaistun käyttökatteen 8–9 % edellisvuoteen verrattuna.