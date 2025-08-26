Nvidia on esitellyt Blackwell Ultra -grafiikkaprosessorin, jota yhtiö kutsuu perustaksi niin sanotuille tekoälytehtaille eli seuraavan sukupolven datakeskuksille, joissa ajetaan valtavia kielimalleja ja multimodaalisia tekoälypalveluja reaaliajassa. Ultraa esittelee kuvassa yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang.

Eilen tuli kuluneeksi 34 vuotta siitä, kun nuori tietojenkäsittelytieteen opiskelija Linus Torvalds julkaisi viestinsä comp.os.minix -uutisryhmään. Hän ilmoitti työstävänsä uutta käyttöjärjestelmää, joka hänen omien sanojensa mukaan oli “vain harrastus, ei mitään suurta ja ammattimaista GNU:n tapaista”. Historia osoitti, että tämä oli yksi aikamme ironisimmista vähättelyistä.

Digi International, joka tunnetaan IoT-ratkaisujen toimittajana, on ostanut yhdysvaltalaisen Jolt Software Inc:n noin 145,5 miljoonalla dollarilla. Jolt tunnetaan erityisesti ratkaisuistaan vähittäiskaupan ja juomateollisuuden ohjelmistojen toimittajana.

Helsinkiläinen teknologiayhtiö Donut Lab on kerännyt 25 miljoonan euron siemenrahoituksen vauhdittaakseen modulaarisen sähköajoneuvoalustansa kehitystä ja kansainvälistä kasvua. Rahoituskierrokseen osallistui useita sijoittajia, joista tunnetuin on Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, joka liittyy myös yhtiön hallitukseen.

Sähkökeskukset ovat kiinteistöjen sähköjärjestelmien hermokeskus, ja niiden turvallisuus vaikuttaa koko rakennuksen toimintaan. Kansainvälinen IEC 61439 -standardi asettaa tiukat vaatimukset sähkökeskusten rakenteelle ja testaukselle, mutta Suomessa sen noudattaminen on edelleen vapaaehtoista.

Uppsalan yliopiston ja Aalborgin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden tekoälymallin, joka pystyy arvioimaan sähköautojen akkujen kuntoa ja käyttöikää huomattavasti nykyisiä menetelmiä tarkemmin. Malli pohjautuu niin sanottuun digitaaliseen kaksoseen eli akun fysikaalisiin simulaatioihin yhdistettynä koneoppimiseen.

Alif Semiconductorin perustaja Reza Kazerounian kertoo ETN:n haastattelussa, että generatiivisen tekoälyn todellinen läpimurto tapahtuu vasta, kun se tuodaan pilvestä pienille, äärimmäisen vähävirtaisille laitteille. Alifin visio on tuoda tekoäly mikro-ohjaimille, jolloin miljardit reunalaitteet älykelloista teollisuussensoreihin voivat tehdä päätöksiä paikallisesti, reaaliaikaisesti ja ilman jatkuvaa verkkoyhteyttä.

Sähköauton moottorin sydän on virran hallinnassa. Ilman tarkkoja ja luotettavia antureita vääntömomentti, nopeus ja turvallisuus eivät pysy hallinnassa. Uusien puolijohteiden ja integroitujen ratkaisujen myötä antureista on tullut entistä älykkäämpiä, mutta samalla niiden suunnittelu tasapainoilee kustannusten, tilan ja turvallisuuden välillä.

HDMI-standardi ottaa jälleen askeleen eteenpäin, kun HDMI 2.2 on nyt virallisesti valmis ja alkaa vähitellen ilmestyä uutuustuotteiden teknisiin tietoihin. Uusi versio tuplaa edeltäjänsä eli 2.1-standardin siirtonopeuden 48 gigabitistä 96 gigabittiin sekunnissa, mikä mahdollistaa entistä tarkemmat kuvat, korkeammat virkistystaajuudet ja paremman äänenlaadun.

Moni on pitänyt SSD-levyjä väistämättömänä voittajana tallennusmarkkinoilla, mutta tuore analyysi kertoo toista. Tom Coughlinin Digital Storage Technology Newsletter -raportti ennustaa, että HDD-kiintolevyjen kapasiteettitoimitukset kasvavat jyrkästi vuoteen 2030 saakka.

Ajoneuvojen sisäisessä viestinnässä on käynnissä murros. Perinteinen CAN-väylä (Controller Area Network) on edelleen selvästi johtava teknologia, sillä se on luotettava, edullinen ja välttämätön kriittisten ohjaustoimintojen kannalta. Nyt rinnalle on kuitenkin nousemassa nopeasti Ethernet, jonka markkina arvioidaan kasvavan yli kaksinkertaiseksi vuoteen 2032 mennessä.

University Collegen Londonin eli UCL:n johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen aurinkokennon, joka pystyy tuottamaan sähköä pelkästä sisävalosta ennätyksellisellä hyötysuhteella. Ratkaisu voisi tulevaisuudessa korvata paristot lukemattomissa pienlaitteissa, kuten kaukosäätimissä, näppäimistöissä, hälyttimissä ja antureissa.

Tehokas anturiteknologia ja älykäs reunalaskenta mullistavat teollisuusrobottien kyvykkyyksiä. Yhdistämällä reaaliaikaisen havainnoinnin ja paikallisen päätöksenteon nämä AI-ohjatut järjestelmät pystyvät toimimaan tarkemmin, nopeammin ja itsenäisemmin kuin koskaan ennen.

Vuonna 2008 Suomen tutkimus- ja kehityspanostukset romahtivat Nokian alamäen myötä. Vielä 2020-luvun puolivälissä tasoa ei ole saavutettu takaisin. Nyt esimerkiksi Suomen startup-yhteisö arvioi, että voisimme olla vuoden 2008 tasolla vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että Nokian päätös luopua matkapuhelinten valmistuksesta aiheutti meille 20 vuoden taantuman tutkimuspanostuksissa.

Tietojen kalastelu on muuttunut yksittäisten rikollisten harrastuksesta ammattimaiseksi palvelutoiminnaksi, kertoo tietoturvayritys Push Security tuoreessa Phishing Whitepaper v1.4 -raportissaan.

Rooman Sapienza-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet WhoFi-järjestelmän, joka kykenee tunnistamaan ihmiset ilman kameraa pelkästään Wi-Fi-signaalien avulla. Ratkaisu hyödyntää langattomien reitittimien tuottamaa Channel State Information (CSI) -dataa, joka sisältää yksilöllisiä piirteitä ihmisen kehon rakenteesta, liikkeistä ja jopa sisäisestä koostumuksesta.

AMD on esitellyt merkittävän päivityksen Ryzen AI Max+ -prosessoreilleen, jotka pystyvät nyt ajamaan jopa 128 miljardin parametrin suuruisia kielimalleja paikallisesti Windowsissa. Uusi ominaisuus perustuu AMD:n Variable Graphics Memory -teknologiaan ja julkaistaan Adrenalin Edition 25.8.1 WHQL -ajureiden myötä.

Avnet-konserniin kuuluva Tria Technologies on laajentanut SMARC-tuoteperhettään uudella TRIA SM2S-G3E -moduulilla, joka hyödyntää juuri julkaistua Renesas RZ/G3E -mikroprosessoria. Uutuus tuo tekoälykiihdytyksen ja vahvan grafiikka-/videoputken kompaktiin korttimuotoon, ja on suunnattu erityisesti HMI-, teollisuus- ja IoT-edge-ratkaisuihin.

Espoolainen kvanttialgoritmeihin keskittyvä startup QMill vahvistaa hallitustaan kahdella tunnetulla nimellä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Antti Vasara ja uudeksi hallituksen jäseneksi Pekka Lundmark. Molemmat myös sijoittavat yhtiöön.

Kuituoperaattori Valoo varoittaa halpakaupoista ostetuista verkkolaitteista: ne voivat vaarantaa koko kotiverkon tietoturvan. Yhä useammin ulkomaisista verkkokaupoista hankitut reitittimet, digiboksit ja valvontakamerat osoittautuvat ongelmallisiksi. Pahimmillaan internetyhteys joudutaan katkaisemaan, jos laite saastuu ja alkaa osallistua kyberrikollisten hyökkäyksiin.