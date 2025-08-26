Dell’Oro Groupin tuoreen raportin mukaan radioverkkojen markkinatilanne on vakiintunut vuosineljänneksen aikana. Kahden jyrkän laskuvuoden jälkeen RAN-kokonaismarkkina liikevaihto – mukaan lukien tukiasema-, radiolaitteisto- ja ohjelmistot, pois lukien palvelut – kasvoi kolmannen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan vuoden 2025 toisella neljänneksellä.
Markkinatilanne on jatkuvasti vakiintunut, mikä on johtanut kasvuun kolmen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan Kiinan ulkopuolella.
- Laajempi markkinatunnelma on kuitenkin edelleen hillitty, eikä nopeaa nousua ole odotettavissa. Ala myöntää, että lyhyen aikavälin vaihtelut eivät todennäköisesti muuta markkinoiden yleisesti tasaista pitkän aikavälin kehityskulkua, sanoo Dell'Oron RAN-markkinatutkimuksen johtaja Stefan Pongratz.
Vuoden toisella neljänneksellä kasvu Euroopassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa lähes kompensoi Karibian ja Latinalaisen Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen laskun.
Ericsson ja Huawei vastasivat yhdessä yli 60 prosentista vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon markkinoista Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Viisi suurinta RAN-toimittajaa ovat Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE ja Samsung.
Lyhyen aikavälin näkymät pysyvät ennallaan, ja kokonais-RAN-markkinan odotetaan vakiintuvan vuonna 2025.