Renesas Electronics on julkaissut uuden RA4C1-mikro-ohjainten perheen, joka perustuu 80 MHz:n Arm Cortex-M33 -prosessoriin. Ohjaimet on suunniteltu erityisesti akkukäyttöisiin laitteisiin, kuten älykkäisiin mittareihin ja teollisuuden IoT-laitteisiin, jotka vaativat äärimmäisen matalaa virrankulutusta ja korkeaa tietoturvaa.
RA4C1-ohjaimet hyödyntävät Renesasin omaa, patentoitua vähävirtaista teknologiaa, mikä mahdollistaa erittäin alhaisen virrankulutuksen. Aktiivitilassa 80 MHz:n taajuudella virtaa kuluu vain 168 µA/MHz ja valmiustilassa alle 1,79 µA, jolloin kaikki SRAM-muistissa säilytetään. Ohjaimet tukevat myös reaaliaikakelloa, jolla on oma erillinen virtapiirinsä, mikä helpottaa paristovarmennusta. Poikkeuksellinen energiatehokkuus ja 1,6 V:n syöttöjännite tekevät niistä ihanteellisia pieniä paristoja käyttäville sovelluksille.
Vahva tietoturva on olennainen vaatimus mittausjärjestelmille, ja RA4C1-ohjaimet vastaavat tähän tarpeeseen RSIP-300-suojausmoottorillaan. Se tarjoaa eristetyn alijärjestelmän, jota hallinnoi oma ohjauslogiikkansa. Laitteet sisältävät myös 256-bittisen laitteistokohtaisen tunnisteen ja TRNG-satunnaislukugeneraattorin. Lisäksi ne tukevat AES- ja ECC-algoritmien laitteistokiihdytystä, avainten hallintaa ja SHA-algoritmeja, mikä takaa vankan suojan.
Ohjaimissa on laaja ominaisuusvalikoima, joka täyttää kaikki mittausjärjestelmien suunnittelijoiden tarpeet. Niissä on 512 kilotavun sirulle integroitu dual bank -muisti, joka mahdollistaa turvalliset ohjelmistopäivitykset, sekä 96 kilotavua SRAM-muistia ja 8 kilotavua data-flash-muistia. Oheislaitteisiin kuuluvat muun muassa vähävirtainen ADC-muunnin, tarkka lämpötila-anturi ja LCD-ohjain vähävirtaisten segmenttinäyttöjen käyttöön.
RA4C1-ohjainpohjaista suunnittelua tukee Renesasin joustava ohjelmistopaketti (FSP), joka nopeuttaa sovelluskehitystä tarjoamalla kaiken tarvittavan infrastruktuuriohjelmiston. FSP:n avulla asiakkaat voivat integroida oman koodinsa ja valitsemansa käyttöjärjestelmän, mikä tarjoaa täyden joustavuuden sovelluskehityksessä.
