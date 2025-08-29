Nvidia julkaisi toisen vuosineljänneksen 2026 tuloksensa. Luvut osoittavat, että yhtiö on edelleen tekoälybuumin kiistaton voittaja. Sen liikevaihto kasvaa hurjaa vauhtia ja katteet ovat erittäin kovat. Omistajilleen Nvidia on tällä hetkellä käytännössä rahantekokone.
Yhtiön liikevaihto nousi huhti-heinäkuussa 46,7 miljardiin dollariin. Kasvua kertyi 6 prosenttia edellisestä kvartaalista ja peräti 56 prosenttia vuodentakaisesta. Datakeskusliiketoiminta muodosti suurimman osan eli 41,1 miljardia, missä kasvua oli 56 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Nvidian uusin Blackwell-sukupolvi on vahvasti kysytty: sen datakeskusmyynti kasvoi 17 prosenttia kvartaaliin nähden. Toimitusjohtaja Jensen Huagin (kuvassa) mukaan Blackwell on "AI-alusta, jota maailma on odottanut", ja tuotanto kiihtyy täysillä. Kiinan markkinoilta yhtiö ei saanut myyntiä, mutta se ei tuntunut hidastavan kokonaisuutta.
Kannattavuus on poikkeuksellisen korkealla tasolla. Bruttomarginaali oli 72,7 prosenttia eli lähes kolme neljästä dollarista jää katteeksi. Osakekohtainen tulos nousi 1,05 dollariin. Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi ollut 1,04 dollaria.
Osakkeenomistajia hellitään massiivisesti: vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana Nvidia palautti 24,3 miljardia dollaria takaisin sijoittajille osakkeiden takaisinostoina ja osinkoina. Lisäksi hallitus hyväksyi uuden 60 miljardin dollarin takaisinosto-ohjelman, jolla ei ole määräaikaa.
Kolmannen kvartaalin näkymä on vielä kovempi. Nvidia arvioi liikevaihdon nousevan 54 miljardiin dollariin ja katteet pyörivät edelleen 73 prosentin luokassa. Yhtiön mukaan tekoälymallien kiihtyvä kysyntä tukee kasvua sekä datakeskuksissa että kuluttajatuotteissa.