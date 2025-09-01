Generatiivisen tekoälyn kilpailu kiristyy, mutta OpenAI:n ChatGPT jatkaa ylivoimaisena markkinajohtajana. Tuoreen Statcounterin datan mukaan ChatGPT:n maailmanlaajuinen markkinaosuus nousi heinäkuussa 2025 peräti 82,6 prosenttiin – lähes viisinkertaiseksi sen viiden suurimman kilpailijan yhteenlaskettuun osuuteen verrattuna.
ChatGPT vahvisti asemaansa lähes kaikilla alueilla. Euroopassa sen osuus nousi 85,66 prosenttiin, vaikka se on edelleen alle huhtikuun 90 prosentin huipun. Yhdysvalloissa, joka on suurin generatiivisen tekoälyn markkina-alue, ChatGPT:n osuus kasvoi 80,1 prosenttiin, mikä tarkoittaa 2,2 prosentin nousua kuukaudessa. Aasiassa nähtiin voimakkainta kasvua, sillä markkinaosuus nousi 77,6 prosentista 81,1 prosenttiin kuukaudessa.
Samaan aikaan kilpailijoiden osuudet ovat pääosin laskussa. Perplexity putosi 11 prosentista hieman yli 8 prosenttiin. Microsoft Copilot laski 4,59 prosenttiin. Google Gemini pysyi ennallaan 2,19 prosentissa. Claude, Anthropicin kehittämä chatbot, notkahti alle prosentin osuuteen.
Ainoa nousija oli kiinalainen DeepSeek, jonka osuus kasvoi 1 prosentista 1,63 prosenttiin.
Kolme vuotta lanseerauksensa jälkeen ChatGPT hallitsee edelleen generatiivisen tekoälyn kenttää. Kilpailijat, kuten Perplexity ja DeepSeek, tuovat uusia haasteita ja innovaatioita, mutta tilastot osoittavat, että OpenAI:n lippulaivatuote on edelleen selvästi kuluttajien ykkösvalinta.
Lähde: Jemlit