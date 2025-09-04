Samsung on esitellyt uuden 9100 PRO -SSD-aseman, joka tuo ensimmäistä kertaa kuluttajamarkkinoille PCIe 5.0 -liitännän. Uusi sukupolvi tarjoaa kaksinkertaisen kaistanleveyden aiempaan PCIe 4.0 -standardiin verrattuna, ja sen myötä selvästi parempaa suorituskykyä niin pelaajille kuin ammattilaisille.
9100 PRO:n luvatut peräkkäislukunopeudet yltävät jopa 14 800 Mt/s ja kirjoitusnopeudet 13 400 Mt/s, mikä tarkoittaa lähes kaksinkertaista suorituskykyä verrattuna edeltäjään 990 PRO -malliin. Satunnaiset luku- ja kirjoitusnopeudet nousevat puolestaan yli kahteen miljoonaan IOPS:iin.
Virrankulutusta ja lämmönhallintaa on optimoitu: uusi jäähdytysratkaisu vähentää energiankäyttöä jopa 49 % edelliseen sukupolveen verrattuna. Lisäksi asemat on varustettu ohuilla jäähdytyslevyillä, jotka estävät ylikuumenemista ja takaavat paremman vakauden.
Uutuus tulee markkinoille kolmessa koossa – 1 Tt (189 €), 2 Tt (279 €) ja 4 Tt (509 €) – 18. maaliskuuta alkaen. 8 Tt:n malli seuraa vuoden 2025 jälkipuoliskolla. Kaikista malleista on saatavilla myös jäähdytyslevyllä varustettu versio.
Samsungin mukaan 9100 PRO soveltuu laajasti niin kannettaviin ja pöytäkoneisiin kuin myös pelikonsoleihin, ja se tarjoaa erityisesti pelaajille ja sisällöntuottajille mahdollisuuden hyödyntää PCIe 5.0:n koko potentiaalin.