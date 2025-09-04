Piilaaksolainen xMEMS Labs on esitellyt seuraavan sukupolven kuulokearkkitehtuurin, joka voi mullistaa koko premium-kuulokemarkkinan. Uutuus yhdistää Sycamore MEMS-kaiuttimen ja täysin uuden µCooling-piiripumpun, tuoden markkinoille ohuemmat, kevyemmät ja mukavammat kuulokkeet ilman kompromisseja äänenlaadussa.
Sycamore on maailman ensimmäinen kuulokkeisiin suunniteltu MEMS-kaiutin. Se on lähes satakertaisesti pienempi kuin perinteinen 50 millimetrin kelakaiutin (vain 85 mm³ vs. 4 000 mm³) ja painaa 57 % vähemmän. Silti se tuottaa täyden taajuusalueen korkean tarkkuuden ääntä ja tarvitsee vain murto-osan kelakaiuttimen vaatimasta tilasta kuulokkeen sisällä. Tämä vapauttaa suunnittelijoille lisää tilaa akuilla ja elektroniikalle sekä mahdollistaa entistä kevyemmät ja ergonomisemmat rakenteet.
Uusi µCooling-teknologia puolestaan ratkaisee pitkään tunnetun ongelman: kosteuden ja lämmön kertymisen suljettuihin kuulokkeisiin. MEMS-pohjainen “air pump-on-a-chip” vähentää kosteutta täysin äänettömästi ja ilman tärinää. Testeissä kuulokkeen sisäinen kosteus laski 85 %:sta normaalitasolle alle viidessä minuutissa. Lopputuloksena käyttäjä kokee viileämmän ja kuivemman käyttömukavuuden jopa koko päivän ajan.
- MEMS-pohjainen arkkitehtuurimme määrittelee uudelleen sen, mitä kuulokkeet voivat olla. Yhdistämällä MEMS-äänentoiston ja aktiivisen lämpö- ja kosteudenhallinnan voimme tarjota sekä parempaa ääntä että parempaa käyttömukavuutta, kommentoi xMEMS Labsin järjestelmätutkimuksen johtaja Yanchen Lu.
xMEMS esittelee ratkaisun ensimmäistä kertaa xMEMS Live 2025 -tapahtumissa syyskuussa Taipei’ssa ja Shenzhenissä. Sarjatuotannon odotetaan alkavan vuoden 2026 jälkipuoliskolla.