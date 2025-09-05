Korealaiset tutkijat ovat kehittäneet akkuteknologian, joka voi mullistaa sähköautojen tulevaisuuden. KAISTin ja LG Energy Solutionin yhteinen FRL-laboratortio (Frontier Research Laboratory) sanoo ratkaisseensa litium-metalliakkujen suurimman ongelman eli dendriittien muodostumisen. Tulokset ovat huimia: jopa 800 kilometrin toimintamatkan, yli 300 000 kilometrin käyttöiän ja vain 12 minuutin pikalatauksen.
Litium-metalliakku eroaa nykyisistä litium-ioniakuista siten, että se korvaa grafiittianodin litium-metallilla. Tähän asti dendriitit, latauksen aikana muodostuvat puumaiset kiteet, ovat rajoittaneet akun kestävyyttä ja turvallisuutta. FRL:n tutkijat kehittivät uuden nestemäisen elektrolyytin, joka estää dendriittien kasvua myös nopean latauksen aikana.
Ratkaisun ytimessä on elektrolyytin anionirakenne, jonka heikko sitoutuminen litiumioneihin tasoittaa akun pintarakennetta ja ehkäisee epätasaista liitosta. Näin akku säilyttää sekä suuren energiatiheyden että turvallisuuden, mutta latautuu huomattavasti nopeammin kuin aiemmat litium-metalliakut.
Tutkimus julkaistiin tällä viikolla Nature Energy -lehdessä ja sen ensimmäisenä kirjoittajana toimi KAISTin tohtori Hyeokjin Kwon. KAISTin professori Hee Tak Kim totesi, että työ tarjoaa avainratkaisun litium-metalliakkujen käyttöönottoon sähköautoissa.
Jos teknologia etenee kaupalliseen tuotantoon, se voi merkittävästi nopeuttaa sähköautojen yleistymistä ja tehdä lataamisesta yhtä vaivatonta kuin tankkaamisesta.
Kuvassa KAISTin tutkijatiimiä.