Samsung on julkistanut uuden Galaxy S25 FE -mallin, jota markkinoidaan edullisempana vaihtoehtona yhtiön tämän vuoden lippulaivamallistoon. Hinnaltaan kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta halpapuhelimesta: Suomessa S25 FE:n hinta asettuu noin 650 euroon, kun halvimmillaan Galaxy S25 maksaa vain noin sata euroa enemmän.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuoreiden tilastojen mukaan vuoden 2025 patenttihakemusten määrä on jäänyt hieman jälkeen viime vuodesta. Tammikuusta elokuuhun hakemuksia jätettiin yhteensä 1 070, mikä on noin 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024.

Kontron on julkaissut uuden VX3124 3U VPX -moduulin, joka tuo 16-ytimisen NXP QorIQ Layerscape LX2160A -prosessorin suorituskyvyn ja energiatehokkuuden vaativiin sulautettuihin ympäristöihin. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti puolustuksen, ilmailun, liikenteen ja teollisuuden reaaliaikaisiin sovelluksiin.

XR-teknologia ja langattomat ratkaisut etenevät vauhdilla. Tulevaisuuden XR-lasit vaativat lähes viiveettömän toiminnan, mikä onnistuu hyödyntämällä 5G- ja seuraavan sukupolven verkkojen reunalaskentaa (MEC), jossa data käsitellään pilven sijaan lähellä käyttäjää.

Korealaiset tutkijat ovat kehittäneet akkuteknologian, joka voi mullistaa sähköautojen tulevaisuuden. KAISTin ja LG Energy Solutionin yhteinen FRL-laboratortio (Frontier Research Laboratory) sanoo ratkaisseensa litium-metalliakkujen suurimman ongelman eli dendriittien muodostumisen. Tulokset ovat huimia: jopa 800 kilometrin toimintamatkan, yli 300 000 kilometrin käyttöiän ja vain 12 minuutin pikalatauksen.

OnePlussan perustaja ja toimitusjohtaja Pete Lau on julkaissut avoimen kirjoituksen, jossa hän kiittää viiden vuoden mittaisesta yhteistyöstä ruotsalaisen kameravalmistaja Hasselbladin kanssa ja kertoo kumppanuuden päättyvän. Yhteistyön aikana OnePlus toi markkinoille useita puhelinmalleja, joissa hyödynnettiin Hasselbladin väritiedettä ja kuvaestetiikkaa.

Suomalainen kvanttitietokoneita kehittävä IQM Quantum Computers on varmistanut 320 miljoonan dollarin eli 275 miljoonan euron rahoituksen Series B -kierroksella. Kyseessä on historian suurin Series B -rahoituskierros koko kvanttilaskennan alalla Euroopassa ja Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tietoturvasovelluksia kehittävän Surfsharkin tuoreiden lukujen mukaan haittaohjelmat eivät ole menneisyyden jäänne, vaan todellinen ja kasvava uhka vuonna 2025. Windows-käyttäjät joutuvat erityisesti varomaan, sillä heidän koneilleen iskee seitsemän kertaa enemmän haittaohjelmia kuin macOS-koneille.

Nokia on saanut arvostetun IEEE Milestone -palkinnon tunnustuksena merkittävästä roolistaan ADSL-tekniikan kaupallistamisessa ja sen maailmanlaajuisessa käyttöönotossa. IEEE on maailman suurin teknologia-alan ammattilaisjärjestö, ja sen Milestone-ohjelma kunnioittaa innovaatioita, jotka ovat muokanneet pysyvästi yhteiskuntaa ja tuottaneet pitkäaikaisia hyötyjä ihmiskunnalle.

Piilaaksolainen xMEMS Labs on esitellyt seuraavan sukupolven kuulokearkkitehtuurin, joka voi mullistaa koko premium-kuulokemarkkinan. Uutuus yhdistää Sycamore MEMS-kaiuttimen ja täysin uuden µCooling-piiripumpun, tuoden markkinoille ohuemmat, kevyemmät ja mukavammat kuulokkeet ilman kompromisseja äänenlaadussa.

Saksalaisen Fraunhofer-instituutin FEP-tutkimuskeskus on edistynyt merkittävästi rakennuksiin integroitujen aurinkopaneelien (BIPV) kehittämisessä. Tutkijat ovat luoneet uusia koristekalvoja, joiden ansiosta aurinkopaneelit sulautuvat täysin rakennusten julkisivuihin – niitä ei voi erottaa tavallisista metallipaneeleista.

Samsung on esitellyt uuden 9100 PRO -SSD-aseman, joka tuo ensimmäistä kertaa kuluttajamarkkinoille PCIe 5.0 -liitännän. Uusi sukupolvi tarjoaa kaksinkertaisen kaistanleveyden aiempaan PCIe 4.0 -standardiin verrattuna, ja sen myötä selvästi parempaa suorituskykyä niin pelaajille kuin ammattilaisille.

Nokia ja australialainen teleoperaattori Optus ovat esitelleet uudenlaisen ratkaisun, jonka avulla mobiiliyhteydet voidaan palauttaa nopeasti luonnonkatastrofien jälkeen. Kyseessä on drone, joka toimii lentävänä mobiilitukiasemana ja tuo 4G- ja 5G-yhteydet takaisin käyttöön siellä, missä tavallinen infrastruktuuri on vahingoittunut tai kokonaan poissa käytöstä.

- Aiemmin potilastietojen tulo ambulanssiin kesti 30–60 sekuntia. Nyt ne tulevat 1–2 sekunnissa. DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen korosti yhtiön tietoturvaseminaarissa, että yhteyden nopeutumisella voi olla ratkaiseva merkitys potilasturvallisuuden kannalta.

Ruotsalaisen Qoitechin uusi tutkimus osoittaa, että litium-tionyylikloridi (Li-SOCl₂) -paristot, joita käytetään yleisesti IoT-laitteissa ja etäluettavissa mittareissa, kärsivät suorituskykyongelmista pitkien lepojaksojen aikana.

Renesas on tuonut markkinoille uuden RA2T1-mikro-ohjainryhmän, joka on suunniteltu erityisesti yhden moottorin sovelluksiin. Kohteina ovat esimerkiksi kodinkoneet, sähkötyökalut, tulostimet, hiustenkuivaajat ja muut laitteet, joissa tarvitaan tarkkaa ja energiatehokasta moottorin hallintaa. Uutuus vahvistaa Renesasin pitkää historiaa moottoriohjauksen ratkaisujen toimittajana.

5G-verkkojen itsenäinen versio, niin sanottu 5G Standalone (5G SA), on vihdoin lähtenyt kunnolla liikkeelle. Tutkimusyhtiö Dell’Oro Groupin mukaan mobiiliverkkojen ydinverkkoteknologian (Mobile Core Network, MCN) markkina kasvoi vuoden 2025 toisella neljänneksellä 19 prosenttia edellisvuodesta.

Teknologiapalveluyritys Etteplan on ostanut ruotsalaisen Eltech Automation AB:n, joka tarjoaa teollisen automaation kokonaisratkaisuja. Yrityskaupan myötä Etteplan vahvistaa asemaansa erityisesti Etelä-Ruotsissa ja laajentaa palvelutarjontaansa kattamaan myös tuotantoratkaisut.

Maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset kasvavat tänä vuonna vain prosentin verran, ennustaa tutkimusyhtiö IDC. Vuonna 2025 markkinoille arvioidaan lähtevän 1,24 miljardia puhelinta, mikä on vaimeaa kasvua heikkojen talousnäkymien ja kulutuskysynnän takia.

Langattomien verkkojen suojaaminen on yksi aikamme vaikeimmista tietoturvahaasteista. Perinteiset ratkaisut, kuten WiFi ja muut radiotaajuuksiin perustuvat järjestelmät, vuotavat helposti ympäristöönsä. Niitä voidaan havaita, häiritä ja jopa siepata kaukaa. Tätä ongelmaa ratkomaan on noussut LiFi-tekniikka joka siirtää dataa näkyvän ja infrapunan valon avulla.