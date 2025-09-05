Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuoreiden tilastojen mukaan vuoden 2025 patenttihakemusten määrä on jäänyt hieman jälkeen viime vuodesta. Tammikuusta elokuuhun hakemuksia jätettiin yhteensä 1 070, mikä on noin 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024.
Kausivaihtelu näkyy tilastoissa edelleen selvästi: alkuvuosi on yleensä vilkkaampi kuin kesäkuukaudet. Tänä vuonna erityisesti maaliskuu ja kesäkuu olivat vahvoja, mutta esimerkiksi huhtikuu ja elokuu jäivät viime vuotta vaisummiksi. Mikäli loppuvuoden hakemusmäärät pysyvät viime vuoden tasoa alhaisempina, koko vuoden kokonaissumma voi jäädä noin 1 600–1 650 hakemukseen.
Nokia on kuitenkin edelleen selkeästi Suomen suurin patentinhakija. Nokia Technologies Oy jätti vuonna 2023 peräti 380 patenttihakemusta, ja myös Nokia Solutions and Networks Oy ylsi kakkossijalle 144 hakemuksellaan. Yhdessä yhtiöt vastaavat merkittävästä osasta koko maan patenttihakemuksia.
Myös tutkimuslaitokset ja isot teollisuusyritykset pitävät paikkansa kärkisijoilla. Aalto-yliopiston säätiö ja Teknologian tutkimuskeskus VTT jättivät kumpikin 56 hakemusta, ja Kemira Oyj sekä Elisa Oyj nousivat omilla hakemusmäärillään tilastojen kärkeen.
Erityisen kiinnostavana uutena nousevana toimijana voidaan pitää kvanttitietokoneita kehittävää IQM Finland Oy:tä. Yritys kasvatti hakemusmääriään 16:sta 27:ään vuodessa, mikä kertoo suomalaisen kvanttiteknologian nopeasta kehityksestä ja kasvavasta kansainvälisestä kilpailukyvystä.
Vaikka tämän vuoden hakemusmäärä jäänee huippuvuodesta 2024, patentointiluvut osoittavat edelleen laajaa innovaatiotoimintaa Suomessa. Nokia pysyy kiistattomana ykkösenä, mutta myös uudet teknologiayritykset ja tutkimuslaitokset vahvistavat asemaansa ja pitävät yllä patentointiaktiivisuuden kasvua pitkällä aikavälillä.