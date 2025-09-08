Oululainen Bittium julkaisi maanantaina uuden sukupolven tietoturvapuhelimensa, Bittium Tough Mobile 3:n. Puhelin perustuu HMD Secure Oy:n Espoossa valmistamaan laitealustaan. Bittium viimeistelee alustan omilla ohjelmistoillaan valtiolliseen käyttöön soveltuvaksi turvapuhelimeksi.
Tough Mobile 3 yhdistää Android 15 -käyttöjärjestelmän ja Bittiumin kehittämän Secure OS:n, mahdollistaen sekä henkilökohtaisen että korkean tietoturvatason käytön samassa laitteessa. Laitteeseen on integroitu kvanttiturvallinen viestintäteknologia, Bittium SafeMove -tietoturvaohjelmisto sekä Bittium Secure Call -sovellus, joilla se vastaa viranomaisten, puolustusvoimien ja kriittisen infrastruktuurin tarpeisiin.
Laite on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita: se on IP68-suojattu, täyttää MIL-STD-810H -kestävyysvaatimukset ja toimii –20 °C:n ja +55 °C:n välillä. Teknisesti se rakentuu Qualcomm Dragonwing Q-6690 FP4 -piirisarjan varaan, ja siinä on 12 gigatavua keskusmuistia, 256 gigatavua tallennustilaa ja 6,32 tuuman Gorilla Glass Victus -suojattu näyttö. Kamerat ovat 50 megapikseliä sekä edessä että takana.
Yhteistyön myötä HMD Secure voi hyödyntää Bittiumin tietoturvaominaisuuksia myös muiden asiakkaidensa laitealustoissa, ja Bittium saa niistä lisenssituloja. Ensimmäiset toimitukset Tough Mobile 3:sta asiakkaille alkavat vuoden 2026 aikana.
Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo kuvaa yhteistyötä merkittäväksi askeleeksi. - HMD Securen tietoturvakäyttöön suunniteltu alusta ja Bittiumin ohjelmistot tekevät Tough Mobile 3:sta markkinoiden tietoturvallisimman puhelimen.