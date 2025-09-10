Pian sähköauto ladataan yhtä nopeasti kuin bensa-auto tankataan

Kalliista urheiluautoistaan tunnetun Rimac Technologyn akkuryhmä on nousemassa sähköautojen akkutekniikan kehityksen kärkeen. Yhtiö on esitellyt IAA Mobility 2025 -messuilla Münchenissä uuden sukupolven kiinteäelektrolyyttisen (solid-state) akkupaketin, joka lupaa mullistaa sähköauton latauskokemuksen.

Yhtiön mukaan 100 kWh akku voidaan ladata 10 prosentista 80 prosenttiin vain 6,5 minuutissa. Tämä on nopeammin kuin moni ehtii tankata auton ja käydä maksamassa bensapumpulla.

Tämä tarkoittaa, että sähköauton lataus alkaa lähestyä arjen sujuvuudessa bensa-auton tankkausta. Käytännössä nykypäivän suurteholaturit tarjoavat jo sen verran nopeaa latausta, että kahvitauon mittainen pysähdys riittää pitkänkin matkan jatkamiseen. Rimacin ratkaisu vie kehityksen vielä askelta pidemmälle: pienempi koko, kevyempi rakenne ja aiempaa korkeampi energiatiheys lupaavat sähköautoille lisää toimintamatkaa ilman kompromisseja.

Uusi solid-state-akku on kehitetty yhteistyössä ProLogiumin ja Mitsubishi Chemical Groupin kanssa. Teknologia ei ainoastaan lyhennä latausaikaa, vaan parantaa myös turvallisuutta: paloriskiä ei ole, ja akku säilyttää kapasiteettinsa hyvin myös kovassa pakkasessa.

Rimacin mukaan akku tulee kaupalliseen tuotantoon vuoden 2027 loppupuolella ja sitä tullaan näkemään suurten autonvalmistajien, kuten BMW:n ja Porschen, malleissa. Jos lupaukset toteutuvat, sähköautoilusta tulee yhtä nopeaa ja vaivatonta kuin tankkaamisesta – mutta ilman pakokaasuja.