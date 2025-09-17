Tekoälyprosessoreihin erikoistunut Ambient Scientific on esitellyt uuden GPX10 Pro -järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu alusta asti tekoälyn tarpeisiin. Yhtiön mukaan piiri tarjoaa jopa 100-kertaiset parannukset suorituskyvyssä ja energiatehokkuudessa verrattuna perinteisiin 32-bittisiin mikro-ohjaimiin.
GPX10 Pro sisältää kymmenen ohjelmoitavaa AI-ydintä ja perustuu Ambient Scientificin omaan DigAn-arkkitehtuuriin, jossa hermoverkkojen matriisikerto- ja aktivointilaskenta toteutetaan suoraan muistissa. Tämä vähentää perinteisen prosessorin ylimääräisiä kierroksia ja mahdollistaa tekoälymallien ajon hyvin pienellä tehonkulutuksella. Natiiviksi AI-prosessoriksi kuvattu piiri tulee toimeen jopa kolikkoparistolla.
Piiri soveltuu erityisesti akulla toimiviin reunalaitteisiin, kuten äänentunnistukseen, kasvojentunnistukseen ja älykkääseen sensorifuusioon. GPX10 Pro tukee yleisimpiä hermoverkkomalleja (CNN, RNN, LSTM, GRU) ja kykenee jopa 512 GOPs -tason tekoälysuorituskykyyn.
Lisäksi piirissä on Arm Cortex-M4F -ohjainperusyksikkö sekä laaja valikoima liitäntöjä analogisille ja digitaalisille sensoreille. Ambient Scientific tarjoaa myös Nebula-kehitystyökalut mallien kouluttamiseen ja käyttöönottoon sekä SenseMesh-sensoriverkon, joka mahdollistaa erittäin nopean ja energiatehokkaan sensoridatan yhdistämisen.
GPX10 Pro -sirun ensimmäiset näyte-erät ovat jo saatavilla, ja volyymituotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.