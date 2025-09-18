Piilaaksolainen SiTime on julkistanut Titan-resonaattorit, jotka ovat maailman pienimmät ja jopa seitsemän kertaa pienempiä kuin perinteiset kvartsikiteet. Uutuus avaa yhtiölle pääsyn 4 miljardin dollarin arvoiseen resonaattorimarkkinaan ja voi muuttaa perusteellisesti sitä, miten ajoituspiirejä toteutetaan elektroniikassa.
Titanin vahvuus on äärimmäinen miniatyrisointi: komponentti on vain 0,46 x 0,46 millimetrin kokoinen. Sen myötä laitevalmistajat voivat pienentää tuotteiden piirilevyjä, lisätä ominaisuuksia ja pidentää akunkestoa. SiTime arvioi, että sen palveltava markkina kasvaa nykyisestä 400 miljoonasta dollarista jopa miljardiin dollariin vuodessa kolmen vuoden kuluessa.
Yhtiön mukaan Titan-resonaattorit voivat high end -älypuhelimissa korvata jopa 3–7 kvartsikidettä, joita käytetään eri taajuuksien synkronointiin. Tämä vapauttaa tilaa ja tekee puhelimista entistä luotettavampia ja energiatehokkaampia. Koska Titan on hinnaltaan korkeampi kuin tavanomainen kvartsikide (25–30 senttiä), sen käyttöönotto alkaa ensin premium-luokan laitteista.
Resonaattorit ovat elektroniikan ”sydämenlyönti”, eli ne ylläpitävät kellosignaalia. Titan voidaan toteuttaa kahdella tavalla: joko perinteisesti piirilevylle asennettuna tai integroituna suoraan järjestelmäpiirin tai mikro-ohjaimen yhteyteen. Jälkimmäinen vaihtoehto poistaa erillisen komponentin tarpeen kokonaan ja yksinkertaistaa tuotesuunnittelua.
Titan on rakennettu SiTimen kuudennen sukupolven FujiMEMS-teknologialle. Sen suorituskyky ylittää kvartsin useilla mittareilla: käynnistys on kolme kertaa nopeampi, virrankulutus jopa puolet pienempi ja luotettavuus merkittävästi parempi. Resonaattorit kestävät jopa 50 kertaa paremmin tärinää ja iskuja, mikä tekee niistä erityisen sopivia vaativiin käyttöympäristöihin.
Käytännön sovelluksia löytyy älypuhelimien lisäksi esimerkiksi älykelloista, kuulokojeista, biosensoreista, teollisuuden IoT-laitteista ja kotiautomaatiosta. Komponentin pieni koko ja alhainen energiankulutus ovat ratkaisevia tekijöitä, kun kehitetään entistä pienempiä ja kestävämpiä laitteita.
Ensimmäinen piiri on 32 mgahertsin Titan SiT11100, ja se on jo näytetoimituksissa. Lisää taajuusvaihtoehtoja seuraa loppuvuodesta, ja volyymeissä Titan-resonaattoreita odotetaan markkinoille asteittain vuoden 2026 aikana.