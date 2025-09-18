GPS-häirintä ja -huijaus eivät ole enää vain rintama-alueiden ongelma. Baltian viranomaiset ja kansainväliset asiantuntijat varoittavat, että Venäjän maa-asemat ovat nyt niin tehokkaita, että ne pystyvät sekoittamaan signaaleja myös satelliittien kiertoradoilla.

Suomalaisen ohjelmistoalan uudistumista vauhditetaan uudella MAISA-yhteishankkeella, jossa generatiivinen tekoäly nostetaan yksittäisten kehittäjien työpöydältä tiimien, organisaatioiden ja koko yritysten käyttöön. DIMECC Oy:n johtaman hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kotimainen ohjelmistoteollisuus säilyttää kilpailukykynsä nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Nokia uudistaa johtoryhmänsä ja perustaa kaksi uutta organisaatiota: Teknologia ja tekoäly sekä Strategia ja kehitys. Yhtiön mukaan muutosten tarkoituksena on vahvistaa teknologiainnovaatioita, tukea liiketoiminnan kasvua ja keskittyä entistä vahvemmin tekoälyyn, strategiaan ja kehitystyöhön.

Sähkömoottorien ohjauksessa siirrytään IGBT-transistoreista SiC-kytkimiin niiden lukuisten etujen vuoksi. Esimerkiksi AC-moottorin invertterin hyötysuhde voidaan nostaa yli 98 prosenttiin, jolloin rakenteen tiheyttä voidaan lisätä. Kaiken takana ovat piikarbidin pienemmät kytkentähäviöt, korkeampi käyttölämpötila, parempi lämmönjohtavuus ja suurempi kytkentätaajuus, kirjoittaa Toshiba Electronics Europe.

Kehitysosastoilla on kiteytymässä kokonaan uusi rooli, jossa pitää toimia lastenvahtina AI-koodiboteille. Ne tuottavat heikkolaatuista koodia. Silti bottien käyttö kannattaa. Ainakin näin ajattelevat ne kehittäjät, joiden kanssa Techcrunch on puhunut.

Tekoälyprosessoreihin erikoistunut Ambient Scientific on esitellyt uuden GPX10 Pro -järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu alusta asti tekoälyn tarpeisiin. Yhtiön mukaan piiri tarjoaa jopa 100-kertaiset parannukset suorituskyvyssä ja energiatehokkuudessa verrattuna perinteisiin 32-bittisiin mikro-ohjaimiin.

Romanian suurin internetin solmupiste InterLAN on ottanut käyttöön Nokian uusimman reititinratkaisun, jonka sydämenä sykkii FP5-prosessori. FP5-suoritinta Nokia kehuu maailman tehokkaimmaksi reititinpiiriksi.

Tekoäly nopeuttaa ja yksinkertaistaa IT-integraatioita. ONEiO hyödyntää Amazonin Bedrockin malleja, joita on koulutettu yhtiön omalla integraatiologiikan kirjastolla. - AI auttaa integraatioiden käyttöönotossa ja virheiden entistä tehokkaammassa hallinnassa tehden molemmista käyttäjäystävällisempää tai täysin automatisoitua, sanoo toimitusjohtaja Juha Berghäll.

Autoalaa seuraavana Autoblogin tuoreiden seurantatietojen mukaan sähköautojen akut kestävät entistä paremmin käyttöä. Vuonna 2025 julkaistu laaja telematiikka- ja OBD-data osoittaa, että keskimääräinen akku menettää kapasiteettiaan noin 1,8 prosenttia vuodessa. Vielä varhaisempien sähköautojen kohdalla kuluminen oli selvästi nopeampaa.

Tänään Helsingissä järjestettävässä ECF25-tapahtumassa (Embedded Conference Finland) kuullaan kattava ohjelman sulautetun tekniikan ajankohtaisista teemoista. Tapahtuman esitykset myös striimataan ECF:n Youtube-kanavalla.

STMicroelectronics on ilmoittanut pidentävänsä SPC58-autoteollisuuden mikro-ohjainten saatavuusajan 15 vuodesta 20 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että tuotteet pysyvät markkinoilla vähintään vuoteen 2038–2041, mikä antaa autonvalmistajille ja järjestelmäsuunnittelijoille vahvemman turvan pitkäjänteisiin hankkeisiin.

Digi International on julkaissut uuden Digi Connect® EZ 4 WS -sarjapalvelimen, joka on suunniteltu erityisesti sairaalaympäristöihin ja potilastietojen turvalliseen hallintaan. Laite mahdollistaa saumattoman serial-over-Ethernet-yhteyden, mikä helpottaa potilaslaitteiden datan integrointia sairaaloiden potilastietojärjestelmiin (EMR) ja muihin taustajärjestelmiin.

Embedded Conference Finland (ECF25) järjestetään huomenna tiistaina Helsingissä Maria01-kampuksen Event Space -tilassa. Tapahtuma kokoaa yhteen sulautetun tekniikan asiantuntijat ja tarjoaa kattavan ohjelman alan ajankohtaisista teemoista.

Saksan Deutsche Bahn ja Nokia ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen 1900 MHz:n (n101-kaista) taajuusalueella toimivan 5G-verkon rautatiekäyttöön. Kyseessä on merkittävä läpimurto, joka vie rautatiealaa kohti uutta kansainvälistä FRMCS-standardia (Future Railway Mobile Communication System).

Kyberuhkien luonne on muuttumassa pysyvästi. Fortinetin Suomen maajohtaja Janne Tägtström muistuttaa, että maailmassa skannataan verkkojen haavoittuvuuksia tällä hetkellä noin 36 000 kertaa sekunnissa. Yhä useammin hyökkäysten taustalla on tekoälyn avulla luotu haittakoodi, joka kykenee muuntumaan itsenäisesti. Tämä vie pelin uudelle tasolle, jossa ihminen ei enää yksin pysty vastaamaan hyökkäysten nopeuteen.

Apple on tuonut iPhone 17 Pro -mallistoon merkittävän rakenteellisen uudistuksen: ensimmäistä kertaa iPhonessa on höyrykammio, joka parantaa lämmönhallintaa ja mahdollistaa entistä kovemman suorituskyvyn.

Suomalainen satelliittiyritys ReOrbit on noussut startup-kentän valokeilaan kerättyään peräti 45 miljoonan euron A-rahoituksen. Tämä historian suurimman suomalaisen startupin A-kierroksen summa suunnataan ennen kaikkea tiimin kasvattamiseen, tuotekehitykseen sekä uusien tuotantotilojen rakentamiseen.

Piilaaksolainen Efinix on julkistanut merkittävän laajennuksen Titanium-FPGA-tuoteperheeseensä. Uusi sukupolvi kaksinkertaistaa laitekokojen ja mallien määrän: suurin piiri sisältää nyt jopa kaksi miljoonaa logiikkaelementtiä, ja koko perhe käsittää yhteensä 20 eri mallia. Tuoteperhe perustuu edelleen TSMC:n 16/12 nm -prosessiin ja on suunnattu erityisesti tekoäly- ja edge-sovelluksiin.

IoT-markkina kasvaa vauhdilla, ja laitteiden määrä moninkertaistuu vuosi vuodelta. Samalla kysymys siitä, miten kaikki nämä laitteet saadaan liitettyä verkkoon turvallisesti ja kustannustehokkaasti, nousee keskiöön. Yksi ratkaisu eli eSIM nousee muiden älypuolelle, kirjoittaa Giesecke+Devrientin markkinastrategioista vastaava johtaja Soenke Schroeder.

Nexperia on tuonut markkinoille uuden sarjan autoteollisuuden MOSFET-komponentteja, jotka parantavat tehonsyötön hallintaa ja luotettavuutta ajoneuvoissa. Uudet 40–100 voltin MLPAK-koteloidut MOSFETIT soveltuvat muun muassa korinohjaukseen, infotainment-järjestelmiin, LED-valaistukseen ja akun käänteisen polariteetin suojaukseen.