Matter syö muistia

Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nRF54LM20A-järjestelmäpiirin, joka tuo huomattavasti lisää muistia nopeasti kasvaviin langattomiin sovelluksiin. Uusista protokollista sekä Matter että Bluetoothin uusimmat variantit vaativat aiempaa enemmän tallennustilaa.

Älykotistandardi Matter on ottamassa jalansijaa kuluttaja- ja teollisuusratkaisuissa, mutta sen ohjelmistopino ei ole kevyt. Yksinkertainenkin Matter-laite, kuten älylamppu, tarvitsee tyypillisesti noin 1 MB flash-muistia ja 256–384 kB RAM-muistia. Kehittyneemmät roolit – esimerkiksi yhdistelmälaite, joka tukee sekä Matteria että Bluetooth LE:tä – voivat vaatia yli 1,5 MB flashia ja jopa 512 kB RAMia.

Bluetooth LE:n uusi Channel Sounding -ominaisuus eli kanavankuulostelu puolestaan ei ole yhtä muistisyöppö kuin Matter, mutta lisää selvästi laskentatehoa ja RAM-puskurien tarvetta verrattuna perus-BLE-yhteyksiin. Tarkat aikaleimat ja mittausdata edellyttävät enemmän käsittelyä, mikä kasvattaa muistinkulutusta erityisesti paikannus- ja synkronointiratkaisuissa.

Juuri näihin tarpeisiin Nordic Semiconductor tuo nyt markkinoille nRF54LM20A:n. Piirissä on 2 MB haihtumatonta muistia ja 512 kB RAMia, mikä tarjoaa riittävän tilan monimutkaisille Matter- ja BLE-sovelluksille ilman ulkoista muistia. Tämä yksinkertaistaa piirilevyjä, pienentää laitekokoa ja parantaa energiatehokkuutta.

Nordicin mukaan uusi piiri on suunniteltu erityisesti kuluttajaelektroniikan, älykodin ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö ennakoi tuotannon käynnistyvän vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.