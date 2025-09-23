Australialainen Morse Micro ja LoRaWAN-verkkoihin erikoistunut The Things Industries esittelivät The Things Conference -tapahtumassa Amsterdamissa demonstraatiossa, jossa Wi-Fi HaLow -yhteyttä käytettiin LoRaWAN-yhdyskäytävän taustayhteytenä (backhaul). Ratkaisu mahdollistaa LoRa-laitteiden tietojen välittämisen pilveen ilman Ethernetiä tai perinteistä Wi-Fi-verkkoa.

Bittium vahvistaa asemaansa sulautetun tekoälyn kehittäjänä tekemällä kaksi merkittävää avausta: sijoituksen kotimaiseen MarshallAI:hin ja uuden Embedded AI -tarjoaman lanseerauksen yhteistyössä Qualcommin kanssa.

Googlen Pixel-puhelimet ovat jääneet selvästi kilpailijoiden varjoon, vaikka yhtiö hallitsee hakukone- ja mainosmarkkinoita sekä Android-ekosysteemiä. Tuoreiden, Jemlitin kokoamien tilastojen mukaan Pixelin markkinaosuus pysyy alle viidessä prosentissa kaikilla suurilla markkina-alueilla, mikä on seitsemän kertaa pienempi kuin Applen ja viisi kertaa pienempi kuin Samsungin.

Taiwanilainen MediaTek on esitellyt uuden lippulaivajärjestelmäpiirinsä, Dimensity 9500:n, joka nostaa valmistajan entistä tiukemmin kilpailemaan Qualcommin kanssa premium-luokan älypuhelimissa.

Analogipiirien testaamiseen kuluva aika lyhenee jatkossa kuukausista päiviin, kun Siemens Digital Industries Software toi markkinoille uuden Tessent AnalogTest -ohjelmiston. Ratkaisu automatisoi testikuviot analogisille piireille ja mahdollistaa jopa sadankertaisen nopeuden perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Tänään Suomessa myyntiin tullut Huawei Watch GT 6 -sarja tarjoaa pitkän akun keston, mutta sen todellista kulutuskäyttäytymistä ei pääse seuraamaan kovin tarkasti. Kellon oma käyttöliittymä näyttää ainoastaan jäljellä olevan varauksen prosentteina ja arvioidun käyttöajan. Käyttäjälle ei ole tarjolla graafeja akun tyhjenemisestä, eikä tarkempia teknisiä tietoja, kuten jännitettä, lämpötilaa tai purkausvirtaa.

Huawei on noussut älykellojen kärkinimeksi ja nyt yhtiö on esitellyt Pariisissa uuden Watch GT 6 -sarjan, jonka huippumalli Watch GT 6 Pro saapuu Suomessa myyntiin tänään. Uutuus jatkaa Huawein tuttua linjaa pitkällä akunkestolla, sporttisella muotoilulla ja terveysseurannan monipuolisuudella.

FPGA-pohjaiset liitäntäsiltapiirit ovat tärkeä osa monimutkaisissa autosovelluksissa. Niiden avulla lisätään sovellusten joustavuutta, sovitettavuutta ja saumatonta yhteentoimivuutta, jolloin on mahdollista toteuttaa yhteensopiva liitettävyys eri laiterajapintojen välillä jopa pitkän matkan päähän.

Linux-ytimelle on ehdotettu uutta multi-kernel-arkkitehtuuria, joka mahdollistaisi useiden itsenäisten kernel-instanssien ajamisen samalla fyysisellä prosessorilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi ja sama siru voisi pyörittää useita Linux-ytimiä rinnakkain, jokaisella omat CPU-ytimensä, mutta kuitenkin niin, että ne voivat jakaa tarvittaessa laitteistoa kuten muistia, I/O-väyliä ja jopa grafiikkakorttia. Ytimien välinen viestintä tapahtuisi uuden IPI-kehyksen avulla.

Puolalainen teknologiayhtiö Grinn on solminut strategisen kumppanuuden MediaTekin kanssa ja julkaissut ensimmäiset Genio-prosessoreihin perustuvat järjestelmämoduulinsa (SOM). Yhteistyö tuo MediaTekille lisää jalansijaa eurooppalaisilla sulautettujen järjestelmien markkinoilla.

Pickering Interfaces tuo ensi viikolla markkinoille laajennetun valikoiman LXI-mikroaaltokytkimiä, jotka yltävät jopa 110 gigahertsin taajuuksiin. Uutuudet esitellään European Microwave Week 2025 -tapahtumassa Utrechtissa ensi viikolla.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille SPSA068-tehonhallintapiirin (PMIC), joka on suunniteltu erityisesti autoteollisuuden mikrokontrollerisovelluksiin. Uutuus yhdistää monipuoliset toiminnot kompaktissa 32-nastaisessa QFN-kotelossa (5 × 5 × 1 mm) ja tarjoaa edullisen ratkaisun hintaan noin 1,40 dollaria.

Sveitsiläinen LEMO on julkaissut uuden OPTIMA D -sarjan liittimet, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden vaativissa sovelluksissa. Uusi sarja yhdistää kompaktin rakenteen sotilastason luotettavuuteen, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan liitettävyyden myös kriittisissä järjestelmissä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on saavuttanut uuden ennätyksen perovskiitti-pii-pohjaisten hybridi- eli tandemaurinkokennojen hyötysuhteessa. Passivoinnin avulla kennot ylsivät 33,1 prosentin hyötysuhteeseen ja 2,01 voltin avoimen piirin jännitteeseen – selkeä parannus aiempiin tuloksiin.

Suomalainen tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen nousi lavalle Black Hat -konferenssissa ja muistutti, että kyberturvallisuus on paradoksaalisessa tilanteessa. - Turvallisuus on parempi kuin koskaan, vaikka se ei siltä tunnu, Hyppönen sanoi todennäköisesti viimeisessä Black Hat keynotessaan.

Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nRF54LM20A-järjestelmäpiirin, joka tuo huomattavasti lisää muistia nopeasti kasvaviin langattomiin sovelluksiin. Uusista protokollista sekä Matter että Bluetoothin uusimmat variantit vaativat aiempaa enemmän tallennustilaa.

Rohde & Schwarz laajentaa R&S ZNB3000 -verkkoanalysaattorin taajuusaluetta uusiin huippumalleihin, jotka yltävät aina 54 gigahertsiin asti. Helmikuussa 2025 esitelty ZNB3000 on jo vakiinnuttanut asemansa nopeana ja tarkkana VNA:na, ja nyt sen soveltuvuus laajenee entisestään 5G-, 6G- ja Wi-Fi-ratkaisuihin, tekoälydatalle kriittisiin datakeskusliitäntöihin sekä satelliittiviestinnän Ka- ja V-kaistoille.

Hiiri on keksintönä jo yli 60-vuotias, eikä laitteeseen kovin usein tuoda mullistavia uusia ratkaisuja. Nyt Logitech on esitellyt pelihiiren, joka on luokassaan maailman ensimmäinen. Se antaa pelaajalle haptisen palautteen.

Piilaaksolainen SiTime on julkistanut Titan-resonaattorit, jotka ovat maailman pienimmät ja jopa seitsemän kertaa pienempiä kuin perinteiset kvartsikiteet. Uutuus avaa yhtiölle pääsyn 4 miljardin dollarin arvoiseen resonaattorimarkkinaan ja voi muuttaa perusteellisesti sitä, miten ajoituspiirejä toteutetaan elektroniikassa.

GPS-häirintä ja -huijaus eivät ole enää vain rintama-alueiden ongelma. Baltian viranomaiset ja kansainväliset asiantuntijat varoittavat, että Venäjän maa-asemat ovat nyt niin tehokkaita, että ne pystyvät sekoittamaan signaaleja myös satelliittien kiertoradoilla.