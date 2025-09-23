Bittium vahvistaa asemaansa sulautetun tekoälyn kehittäjänä tekemällä kaksi merkittävää avausta: sijoituksen kotimaiseen MarshallAI:hin ja uuden Embedded AI -tarjoaman lanseerauksen yhteistyössä Qualcommin kanssa.
Yhtiö hankkii 24,9 prosentin osuuden suomalaisesta MarshallAI:sta, joka tunnetaan puolustuksen ja teollisuuden tekoälypohjaisista signaalinkäsittelyratkaisuista. Samalla solmittu yhteistyösopimus tuo MarshallAI:n kehittämät tekoälytyökalut osaksi Bittiumin tuoteperheitä, erityisesti puolustuksen taktisen viestinnän ratkaisuihin.
- Yhteistyössä MarshallAI:n kanssa voimme kehittää tietoturvallisia ja tehokkaita tekoälyratkaisuja ja lisäpalveluita erityisesti Bittiumin taktisen viestinnän ratkaisuihin, sanoo Bittiumin Defense & Security -liiketoimintasegmentin johtaja Tommi Kangas.
Samaan aikaan Bittium lanseeraa uuden Embedded AI -tarjoaman, jonka tavoitteena on tuoda älykkyyttä sulautettuihin laitteisiin aina IoT:stä ja satelliittiviestinnästä puolustukseen. Kumppanina toimii Qualcommin tytäryhtiö Edge Impulse, jonka Edge AI -työkaluketju helpottaa tekoälymallien kehitystä ja käyttöönottoa suoraan laitteissa.
Sulautettu tekoäly tarjoaa vaihtoehdon pilvipohjaisille ratkaisuille, jotka eivät sovi suljettuihin verkkoihin tai sotilaskäytössä vaadittaviin nopeisiin reagointisyklisiin. Tavoitteena on parantaa viestintäjärjestelmien toimintavarmuutta ja luoda uusia suorituskykyjä erityisesti puolustusteknologian kriittisiin tarpeisiin.